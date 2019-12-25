Borsa günü yükselişle tamamladı
|25 Aralık 2019 18:20
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16 değer kazancıyla 113.329,22 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 175,76 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,67 ile finansal kiralama,faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,91 ile elektrik oldu.
Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, yurt dışı piyasaların kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını kaydetti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksindeki yükseliş eğiliminin devam etmesinin beklenebileceğini ifade eden analistler, 113.400'ün üzerinde yeni hedeflerin 115.000 ve 115.500 seviyeleri olacağını, 111.000 puanın destek konumuna geldiğini vurguladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
25 Aralık 2019 17:23
|Dövizde gün sonu fiyatları
25 Aralık 2019 17:14
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
25 Aralık 2019 13:18
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
25 Aralık 2019 12:49
|Gün ortası döviz fiyatları
25 Aralık 2019 12:10
|Gram altın 286 lira seviyelerinde
25 Aralık 2019 10:57
|Borsa güne yükselişle başladı
25 Aralık 2019 10:02
|Güne başlarken döviz fiyatları
25 Aralık 2019 09:37
|Borsa günü yükselişle tamamladı
24 Aralık 2019 18:23
|Altında gün sonu fiyatları
24 Aralık 2019 17:21