Etek boyu ölçen hakim ile ilgili yeni gelişme!		 
MEB, 18 bin öğretmene eğitim verdi		 
Öğretmenler köy okulunu koleje çevirdiler		 
Yargısal darbeye teşebbüs '25 Aralık'ın 6. yılı		 
ASO Başkanı Özdebir'den asgari ücret önerisi		 
Şiddetli rüzgar yaşlı kadını savurup yere böyle düşürdü Video		 
Yeşilçam'ın ünlüleri yıllar içerisinde bakın ne hale geldi Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

17,5 yıl hapis cezası aldı, hakimlere teşekkür etti

Antalya'da boşanmak isteyen eşi Dilek Ülüs'ü (45) pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Süleyman Ülüs (55), 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'tehdit' suçundan da 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Son sözünde mahkeme heyetinden haklarını helal etmesini isteyen Ülüs, cezayı duyunca da teşekkür etti.
 25 Aralık 2019 19:23
Yazdır
17,5 yıl hapis cezası aldı, hakimlere teşekkür etti

Olay, 3 Haziran günü saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesindeki 2 katlı müstakil evde yaşandı. Hurda toplayıp satan Süleyman Ülüs, 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Dilek Ülüs'ü konuşmak için eve çağırdı. Süleyman Ülüs, boşanma davası açan eşine yeniden birlikte olma teklifinde bulundu. 12 ve 13 yaşında 2 çocuk annesi olan ve bir otelde çalışan Dilek Ülüs teklifi reddetti. Bunun üzerine Süleyman Ülüs, evdeki pompalı tüfekle eşine ateş etti. Karnından vurulan Dilek Ülüs, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Süleyman Ülüs ise tutuklandı. Ameliyat edilen Dilek Ülüs, tedavisinin ardından taburcu edildi.

HEYETE TEŞEKKÜR ETTİ

Tutuklu sanık Süleyman Ülüs, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davada son kez hakim karşısına çıktı. Önceki ifadelerini ağlayarak, tekrarlayan Süleyman Ülüs, eşini öldürme amacı olmadığını savundu. Eşinin saf bir insan olduğunu ve kendisini hala sevdiğini öne süren Süleyman Ülüs, mahkeme başkanının "Son sözün nedir?" sorusuna "Ben size hakkımı helal ediyorum. Siz de bana hakkınızı helal edin" yanıtını verdi. Mahkeme, kocayı, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, olay anında yardıma gelenlere tüfek doğrulttuğu için de 'tehdit' suçundan 2,5 hapis cezasına çarptırdı. Cezayı duyan sanık tutuklu sanık, mahkeme heyetine teşekkür etti.

'KADIN CİNAYETİ HABERLERİNİ GÖRÜNCE TELEVİZYONA BAKAMIYORUM'

Duruşma sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dilek Ülüs, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Hakimlere teşekkür eden Dilek Ülüs, "Kadınlara şiddet gösteren erkekler umarım ağır cezalar alır. Tek dileğim o. Allah'ından bulsun. Kadın cinayeti haberlerini görünce televizyona bakamıyorum. Çünkü aynı acıyı ben çektim. O yüzden çok kötüyüm. Hiçbir zaman böyle bir acının yaşanmasını istemiyorum. Psikolojim bozuluyor onları öyle görünce. Onların yaşadığı şeyi ben de görüyorum" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhuriyet gazetesi davasının gerekçeli kararı açıklandı
23 Aralık 2019 15:22		 Malatya'daki seçim kavgası davasında sanıklara müebbet hapis
23 Aralık 2019 14:26
Vatandaşları telefonla dolandıran 2 şahıs tutuklandı
22 Aralık 2019 20:31		 Okul müdürünü silahla ağır yaralayan şahıs tutuklandı
22 Aralık 2019 18:56
Silahlı kavgaya karışan muhtar ve kardeşi tutuklandı
21 Aralık 2019 22:16		 62 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
21 Aralık 2019 15:53
Göçmen kaçakçılığı yapan 3 polis tutuklandı
21 Aralık 2019 15:18		 Taciz iddiasıyla yargılanan berbere 12 yıl hapis cezası
19 Aralık 2019 18:48
4 askeri personel, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
18 Aralık 2019 21:03		 'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadın tutuklandı
18 Aralık 2019 20:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:53 - Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'a yerli motor20:48 - Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi'nin 10 öğrencisi Silopi'den20:43 - Yenilikçi girişimlerde 'sanayi' öne çıktı20:38 - Ekonomik göstergeler 2020 için umut veriyor20:34 - Yem sektöründe girdi fiyatlarında istikrar beklentisi20:30 - 2 ilde eğitime kar engeli20:26 - Camisiz minare 82 yıldır zamana direniyor20:22 - Fuat Oktay'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması20:18 - Bahçeli yeni yılda yoğun tempoda çalışacak20:14 - Şehit polis Elber'in cenazesi toprağa verildi
20:10 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi20:06 - BOTAŞ, elektrik santrallerine sattığı gaza zam yapmadı20:02 - 2019 yılında en çok satılan telefon modelleri belli oldu19:58 - Kimlikleri yenileme süresi yıl sonunda bitiyor mu?19:54 - Savunma Sanayii'nden 64,9 milyar dolarlık rekor ciro19:50 - Karın ağrısıyla hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı19:43 - Bakan Gül: Şüphelinin iadesi konusunda gayretimiz söz konusu19:39 - Etek boyu ölçen hakim ile ilgili yeni gelişme!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İşte satışa çıkarılan kamu lojmanlar ve ihale bedelleri
CHP'nin yaptırdığı ankete göre partilerin oy oranları
Ak Parti, İBB'nin KPSS'siz personel alımını eleştiremiyor, çünkü;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında tuhaf bir görevde yükselme
Asgari ücretin belirleneceği toplantı yarın yapılacak
13 enstitü ve fakülte kuruldu, 23'ü ise kapatıldı
Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı
6 bölüm mezunu daha İletişim Uzmanı olabilecek
Yerli otomobile ait 3. detay paylaşıldı
Türk doktorun buluşu tansiyonu ilaçsız düşürecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bazen 4
feriştah yenge 6
sözlüğün aydınlatıcı misyonu 2
evlilik 4
tesel-ya 1
Rıza imalatı 2
vladimir stimac 1
hipoglisemi 1
yalnızlık 6
gözlemlerime dayanarak 1
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
İstanbul Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Iğdır Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Giresun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Gaziantep Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam