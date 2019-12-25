Karın ağrısıyla hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı
|25 Aralık 2019 19:50
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Duriye Duman, şiddetli karın ağrısı çekmesi üzerine Hakkari Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan tetkiklerde Duman'ın karın zarının arka duvarında 10 santimetre uzunluğunda tümör olduğu tespit edildi. Duriye Duman, hemen ameliyata alındı. Yaklaşık 6 saat süren ameliyatta yaklaşık yarım kilogram gelen tümör çıkarıldı.
Duman, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Opr. Dr. Akıncı, hastenelerinde ilk kez böyle bir ameliyat yaptıklarını söyledi. Dr. Akıncı şöyle konuştu:
"Hastamızın karın ana damarının aort komşuluğunda böbrek arteri ve dalak arteri arasında yerleşmiş yaklaşık 10 santimetre bir kitle tespit ettik. Bu kitleden dolayı hazırlıklarımızı yapık ve iki gün önce hastamızı opera ettik. Kitleyi başarılı bir şekilde çıkardık. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bu başarının altında imzası olan ameliyathane, cerrahi servisi ve yoğun bakım hemşirelerimize teşekkür ediyoruz. Hastamızın durumu gayet iyi. En az kendisi kadar ben de mutluyum. Hakkari'de daha önce yapılmış bir ameliyat değil. İkinci basamak bir hastanede yapılacak bir ameliyat olarak düşünülemez. Kitlenin yerleşimi oldukça zor bir anatomik bölgedeydi. Bu nedene bu tür ameliyatlar genelde üçüncü basamak hizmet veren yerlerde yapılıyor. Biz ikinci basamak hizmet veren bir hastaneyiz. Bu imkanlar dahilinde başarılı bir operasyonla kitleyi çıkarmış olmak bizim için onur verici."
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