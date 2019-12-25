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Savunma Sanayii'nden 64,9 milyar dolarlık rekor ciro

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 17 yılda (2002-2018) 18.3 milyar dolar ihracata ve 64,9 milyar dolar da ciroya imza attı.Yapılan ihracat ile 2002 yılında yüzde 80'leri bulan savunma sanayi dışa bağımlılık oranı, yüzde 35'lere düşerken bu yılın ilk 11 ayında ise sektörün ihracatı 2 milyar 496 milyar dolara yükseldi. 748 milyon dolar ile en fazla ihracat ABD'ye oldu. ABD'den Avrupa'ya kadar dünyaya ihracat yapan sektörün 2023 yılı hedefleri ise geçtiğimiz yıl 6,7 milyar dolar olan ciroda 26,9 milyar dolar, 2 milyar dolar olan ihracatta 10,2 milyar dolar, 44,7 bin olan istihdam sayısı ise 79,3 bin, yerlilik oranı ise yüzde 75 olarak belirlendi.
 25 Aralık 2019 19:54
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Savunma Sanayii'nden 64,9 milyar dolarlık rekor ciro

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın verilerine göre 2002 yılında 1 milyar dolar olan savunma ve havacılık cirosu 2018 yılı itibariyle 8,761 milyar dolara, savunma ve havacılık ihracatı 248 milyon dolardan 2,188 milyar dolara, Ar-Ge harcamaları 49 milyon dolardan 1,448 milyar dolara yükseldi. Savunma Sanayii Başkanlığı'nca yürütülen savunma proje sayısı 66'dan 667'ye, bu projelerin sözleşme bedeli ise 5,5 milyar dolardan 60 milyar dolara ulaştı."Dünyadaki En Büyük 100 Savunma Sanayii Şirketi" arasında 2018 yılı itibarıyla 5 Türk şirketi de listeye girdi. Aselsan 52'nci, TUSAŞ 69'uncu, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve BMC 85'inci, Roketsan ise 89'uncu sırada yer aldı.

ABD'DEN AVRUPA'YA KADAR DÜNYA'YA İHRACAT YAPILIYOR

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2002-2018 yılları arasında 18.3 milyar dolar ihracata ve 64,9 milyar dolar ciroya imza attı. Bu yılın ocak-kasım ayında ise sektörün ihracatı 2 milyar 496 milyar dolara yükseldi. İhracatta Türk Savunma ve Havacılık Sanayii'nin ürettiği İnsansız Hava Araçları (İHA), kara ve hava araçları önemli yer teşkil ediyor. ABD, AB ve ve Körfez ülkeleri de dahil birçok ülkeye Türk şirketleri ihracat yapıyor. Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı olan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları da (SİHA) Ukrayna'ya ve Katar'a ihraç edildi. Katar Silahlı Kuvvetleri, 6 Bayraktar TB2 SİHA'sı satın almıştı.Türk savunma sanayisinin zırhlı kara araçları da birçok ülke tarafından tercih edildi. Sektörde 2011 yılında ihracatcı 60 firma varken bu yıl sayı 700 şirkete ulaştı.

2023 YILI CİRO HEDEFİ 26,9 MİLYAR DOLAR

İhracat rakamları da her geçen yıl artarken sektör bu yıl sonunu ihracatta rekorla kapatacak. Sektörün 2023 yılı hedefleri ise geçtiğimiz yıl 6,7 milyar dolar olan ciroda 26,9 milyar dolar, 2 milyar dolar olan ihracatta 10,2 milyar dolar, 44,7 bin olan istihdam sayısı 79,3 bin, yerlilik oranı ise yüzde 75 olarak belirlendi.

EN ÇOK ABD'YE İHRACAT YAPILDI

Bu yılın ilk 11 ayında ise sektörün ihracatı 2 milyar 496 milyar dolara yükseldi.Özellikle Uzakdoğu ve Afrika'yı da hedeflerine alan firmaların savunma ve havacılık sanayinde 11 ayda en çok ihracat yaptıkları ülke ise Amerika Birleşik Devletleri oldu.ABD'ye 11 ayda 748 milyon 701 bin dolar ihracat yapıldı.

BU YILIN 11 AYINDA HANGİ BÖLGEYE NE KADAR İHRACAT YAPILDI

Afrika ülkeleri:73 milyon 750 bin dolar:yüzde 46,7 artış

Avrupa Birliği ülkeleri: 523 milyon 419 bin dolar:yüzde 0,71 artış

Bağımsız Devletler Topluluğu:195 milyon 945 bin dolar:yüzde 174,2 artış

Diğer Amerika ülkeleri: 7 milyon 902 bin dolar:yüzde 21,05 azaldı

Diğer Asya ülkeleri:87 milyon 393 bin dolar:yüzde 15,08 azaldı

Diğer Avrupa ülkeleri: 71 milyon 306 bin dolar:yüzde 268,60 artış

Kuzey Amerika Serbest Ticaret: 771 milyon 628 bin dolar:yüzde 16,69 artış

Ortadoğu ülkeleri:650 milyon 731 bin dolar:yüzde 172,10 artış

Uzakdoğu ülkeleri:46 milyon 226 bin dolar: yüzde2,86 azaldı

Savunma ve Havacılık Sanayii'nde 1 Ocak -30 Kasım 2019 tarihlerinde en çok ihracat yapılan 3 ülke şöyle:

1-ABD: 748 milyon 701 bin dolar- yüzde 16.27 artış

2-Almanya:242 milyon 214 bin dolar-yüzde 14,42 artış

3- Umman:262 milyon 249 bin dolar-yüzde 74,23 artış

SAVUNMA VE HAVACILIK İHRACATI(2002-1018 YILLARI)

2002:248 milyon dolar

2003:331 milyon dolar

2004:196 milyon dolar

2005:337 milyon dolar

2006:487 milyon dolar

2007:615 milyon dolar

2008:784 milyon dolar

2009:832 milyon dolar

2010:853 milyon dolar

2011:1 milyar 100 milyon dolar

2012:1 milyar 262 milyon dolar

2013:1 milyar 570 milyon dolar

2014:1 milyar 855 milyon dolar

2015:1 milyar 929 milyon dolar

2016:1 milyar 953 milyon dolar

2017:1 milyar 824 milyon dolar

2018:2 milyar188 milyon dolar

2019:(Ocak-Kasım): 2 milyar 496 milyon dolar

SAVUNMA VE HAVACILIK CİROSU

2002:1 milyar 62 milyon dolar

2003:1 milyar 301 milyon dolar

2004:1 milyar 37 milyon dolar

2005:1 milyar 591 milyon dolar

2006:1 milyar 855 milyon dolar

2007:2 milyar 438 milyon dolar

2008:3 milyar 87 milyon dolar

2009:2 milyar 900 milyon dolar

2010:3 milyar 707 milyon dolar

2011:4 milyar 381 milyon dolar

2012:4 milyar 756 milyon dolar

2013:5 milyar 76 milyon dolar

2014:5 milyar 101 milyon dolar

2015:4 milyar 908 milyon dolar

2016:5 milyar 968 milyon dolar

2017:6 milyar 693 milyon dolar

2018:8 milyar 761 milyon dolar
DHA
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