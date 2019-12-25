Etek boyu ölçen hakim ile ilgili yeni gelişme!		 
MEB, 18 bin öğretmene eğitim verdi		 
Öğretmenler köy okulunu koleje çevirdiler		 
Yargısal darbeye teşebbüs '25 Aralık'ın 6. yılı		 
ASO Başkanı Özdebir'den asgari ücret önerisi		 
Şiddetli rüzgar yaşlı kadını savurup yere böyle düşürdü Video		 
Yeşilçam'ın ünlüleri yıllar içerisinde bakın ne hale geldi Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2019 yılında en çok satılan telefon modelleri belli oldu

2019 yılının en çok satılan telefon marka ve modelleri belli oldu. Listenin zirvesinde iPhone XR yer alırken Samsung'un Galaxy A10 modeli zirveyi takip eden model oldu.
 25 Aralık 2019 20:02
Yazdır
2019 yılında en çok satılan telefon modelleri belli oldu

Counterpoint Research, 2019 yılının en çok satılan telefon marka ve modellerini açıkladı. Listenin en tepesinde Apple'ın iPhone XR modeli yer aldı. Samsung'un Galaxy serisinin A10 ve A50 modelleri ise zirveyi takip eden modeller oldu.

EN ÇOK SATILAN IPHONE XR

Apple'ın 2018 yılında tanıtımını yaptığı ve uygun fiyatla piyasaya sürdüğü iPhone XR telefon modeli, kullanıcılar tarafından büyük rağbet gördü ve beklentilerin üzerinde satış gerçekleştirdi. 2019'un üçüncü çeyreği başta olmak üzere yılın en fazla satılan telefon modeli olarak göze çarptı. Bu model telefon pazarının yüzde 3'lük kısmına sahip olmasıyla dikkat çekti.

SAMSUNG TAKİP EDİYOR

Yılın en çok satan telefon modeli olan iPhone XR'ı, Samsung'un Galaxy serisinden A10 takip etti. Galaxy A10 yüzde 2.6 pazar payına sahip oldu. Üçüncü sırada ise yüzde 1.9 pazar payıyla yine Samsung'un Galaxy A50 modeli yer aldı.

Listenin tamamı ise şu şekilde:

1. iPhone XR

2. Samsung Galaxy A10

3. Samsung Galaxy A50

4. Oppo A9

5. iPhone 11

6. Oppo A5s

7. Galaxy A20

8. Oppo A5

9. Xiaomi Redmi 7A

10. Huawei P30
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'a yerli motor
25 Aralık 2019 20:53		 Yenilikçi girişimlerde 'sanayi' öne çıktı
25 Aralık 2019 20:43
Ekonomik göstergeler 2020 için umut veriyor
25 Aralık 2019 20:38		 Yem sektöründe girdi fiyatlarında istikrar beklentisi
25 Aralık 2019 20:34
BOTAŞ, elektrik santrallerine sattığı gaza zam yapmadı
25 Aralık 2019 20:06		 Savunma Sanayii'nden 64,9 milyar dolarlık rekor ciro
25 Aralık 2019 19:54
Karayollarında durum
25 Aralık 2019 08:51		 Engelliye, işverene vergi avantajı
25 Aralık 2019 08:46
İşte rakamlarla Kanal İstanbul, beş bin kişi 24 saat kazacak
25 Aralık 2019 06:41		 Kombiyi kapatmak cep yakıyor
24 Aralık 2019 23:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:53 - Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'a yerli motor20:48 - Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi'nin 10 öğrencisi Silopi'den20:43 - Yenilikçi girişimlerde 'sanayi' öne çıktı20:38 - Ekonomik göstergeler 2020 için umut veriyor20:34 - Yem sektöründe girdi fiyatlarında istikrar beklentisi20:30 - 2 ilde eğitime kar engeli20:26 - Camisiz minare 82 yıldır zamana direniyor20:22 - Fuat Oktay'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması20:18 - Bahçeli yeni yılda yoğun tempoda çalışacak20:14 - Şehit polis Elber'in cenazesi toprağa verildi
20:10 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi20:06 - BOTAŞ, elektrik santrallerine sattığı gaza zam yapmadı20:02 - 2019 yılında en çok satılan telefon modelleri belli oldu19:58 - Kimlikleri yenileme süresi yıl sonunda bitiyor mu?19:54 - Savunma Sanayii'nden 64,9 milyar dolarlık rekor ciro19:50 - Karın ağrısıyla hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı19:43 - Bakan Gül: Şüphelinin iadesi konusunda gayretimiz söz konusu19:39 - Etek boyu ölçen hakim ile ilgili yeni gelişme!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İşte satışa çıkarılan kamu lojmanlar ve ihale bedelleri
CHP'nin yaptırdığı ankete göre partilerin oy oranları
Ak Parti, İBB'nin KPSS'siz personel alımını eleştiremiyor, çünkü;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında tuhaf bir görevde yükselme
Asgari ücretin belirleneceği toplantı yarın yapılacak
13 enstitü ve fakülte kuruldu, 23'ü ise kapatıldı
Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı
6 bölüm mezunu daha İletişim Uzmanı olabilecek
Yerli otomobile ait 3. detay paylaşıldı
Türk doktorun buluşu tansiyonu ilaçsız düşürecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kendini ifade edemediğini hissetmek 4
evlilik 4
İnsan maymundan gelir 1
caz müziği 1
sinestezi 1
daha güçlü bir türkiye için evet 1
Umut 1
pilli bebek 2
nasıl desem 1
27.12.2019 fenerbahçe vs valencia maçı 4
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
İstanbul Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Iğdır Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Giresun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Gaziantep Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam