2019 yılında en çok satılan telefon modelleri belli oldu
|25 Aralık 2019 20:02
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Counterpoint Research, 2019 yılının en çok satılan telefon marka ve modellerini açıkladı. Listenin en tepesinde Apple'ın iPhone XR modeli yer aldı. Samsung'un Galaxy serisinin A10 ve A50 modelleri ise zirveyi takip eden modeller oldu.
EN ÇOK SATILAN IPHONE XR
Apple'ın 2018 yılında tanıtımını yaptığı ve uygun fiyatla piyasaya sürdüğü iPhone XR telefon modeli, kullanıcılar tarafından büyük rağbet gördü ve beklentilerin üzerinde satış gerçekleştirdi. 2019'un üçüncü çeyreği başta olmak üzere yılın en fazla satılan telefon modeli olarak göze çarptı. Bu model telefon pazarının yüzde 3'lük kısmına sahip olmasıyla dikkat çekti.
SAMSUNG TAKİP EDİYOR
Yılın en çok satan telefon modeli olan iPhone XR'ı, Samsung'un Galaxy serisinden A10 takip etti. Galaxy A10 yüzde 2.6 pazar payına sahip oldu. Üçüncü sırada ise yüzde 1.9 pazar payıyla yine Samsung'un Galaxy A50 modeli yer aldı.
Listenin tamamı ise şu şekilde:
1. iPhone XR
2. Samsung Galaxy A10
3. Samsung Galaxy A50
4. Oppo A9
5. iPhone 11
6. Oppo A5s
7. Galaxy A20
8. Oppo A5
9. Xiaomi Redmi 7A
10. Huawei P30
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