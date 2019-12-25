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BOTAŞ, elektrik santrallerine sattığı gaza zam yapmadı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 2020'nin ilk çeyreğinde elektrik santrallerine satacağı doğal gazın fiyatına zam yapmadı.
 25 Aralık 2019 20:06
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BOTAŞ, elektrik santrallerine sattığı gaza zam yapmadı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 2020'nin ilk çeyreğinde elektrik santrallerine satacağı doğal gazın fiyatına zam yapmadı.

BOTAŞ tarafından bugün elektrik santrallerine yazı gönderildi.

Gönderilen yazıda, "Kuruluşumuz tarafından 2020 gaz yılı birinci çeyrek döneminde elektrik üretimi amaçlı kullanım için ve elektrik üretim amacı dışındaki kullanım için doğal gaz toptan satış fiyatı bin metreküp için 1600 lira (kilovatsaat başına 0,15037594 lira) olarak uygulanacaktır." ifadesine yer verildi.

Böylece, elektrik santrallerine uygulanan mevcut doğal gaz satış fiyatı değişmedi.
Anadolu Ajansı
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