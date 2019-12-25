Etek boyu ölçen hakim ile ilgili yeni gelişme!		 
MEB, 18 bin öğretmene eğitim verdi		 
Öğretmenler köy okulunu koleje çevirdiler		 
Yargısal darbeye teşebbüs '25 Aralık'ın 6. yılı		 
ASO Başkanı Özdebir'den asgari ücret önerisi		 
Şiddetli rüzgar yaşlı kadını savurup yere böyle düşürdü Video		 
Yeşilçam'ın ünlüleri yıllar içerisinde bakın ne hale geldi Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit polis Elber'in cenazesi toprağa verildi

Temizlediği uzun namlulu silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan özel harekat polisi Elber'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi.
 25 Aralık 2019 20:14
Yazdır
Şehit polis Elber'in cenazesi toprağa verildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde arazi görevi sonrası uzun namlulu silahını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu şehit olan özel harekat polisi Coşkun Elber, memleketi Ankara'nın Elmadağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

  • Ağrı'da özel harekat polisi şehit oldu

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Elmadağ'daki babaevi önünde helallik alınmasının ardından Sungur Camisi'ne getirildi. Cenaze namazının ardından şehit Elber'in naaşı, silah arkadaşlarının omzunda cenaze aracına taşındı. Elber'in cenazesi daha sonra dualarla ve tekbirlerle Elmadağ Merkez Şehitliği'ne defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili Levent Gök, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekilleri Orhan Yegin ile Zeynep Yıldız, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut, Elmadağ Kaymakamı Turgay Ünsal, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, çok sayıda polis ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde fenalaşan şehidin annesi Cemile Elber'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Şehidin kız kardeşinin ağabeyinin parkasını giyerek yer aldığı cenaze töreninde, baba Adem Elber, şehidin eşi Kübra Elber ve kardeşlerinin ayakta güçlükle durabildiği görüldü.

Ağrı'da özel harekat polisi şehit oldu
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karın ağrısıyla hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı
25 Aralık 2019 19:50		 Gizli hayırsever, o sese kayıtsız kalmadı. 5 altın gönderdi
25 Aralık 2019 19:31
Osmanlının son uleması 103 yaşında hayatını kaybetti
25 Aralık 2019 19:15		 Güneydoğu'da kar ve sağanak uyarısı
25 Aralık 2019 19:03
Hazineden tapu almak isteyenler için son tarih 31 Aralık
25 Aralık 2019 17:34		 Elektriği en çok bu saatte tükettik
25 Aralık 2019 15:38
80 milyon liralık büyük ikramiye yeni sahibini bekliyor
25 Aralık 2019 12:38		 Müşterilerin kitap okuyarak sıra beklediği fırın
25 Aralık 2019 12:20
Evde yapılan konserveler ölümcül olabilir
25 Aralık 2019 11:53		 Kanal İstanbul'un ÇED raporunda 200 akademisyen imzası
25 Aralık 2019 11:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:53 - Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'a yerli motor20:48 - Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi'nin 10 öğrencisi Silopi'den20:43 - Yenilikçi girişimlerde 'sanayi' öne çıktı20:38 - Ekonomik göstergeler 2020 için umut veriyor20:34 - Yem sektöründe girdi fiyatlarında istikrar beklentisi20:30 - 2 ilde eğitime kar engeli20:26 - Camisiz minare 82 yıldır zamana direniyor20:22 - Fuat Oktay'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması20:18 - Bahçeli yeni yılda yoğun tempoda çalışacak20:14 - Şehit polis Elber'in cenazesi toprağa verildi
20:10 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi20:06 - BOTAŞ, elektrik santrallerine sattığı gaza zam yapmadı20:02 - 2019 yılında en çok satılan telefon modelleri belli oldu19:58 - Kimlikleri yenileme süresi yıl sonunda bitiyor mu?19:54 - Savunma Sanayii'nden 64,9 milyar dolarlık rekor ciro19:50 - Karın ağrısıyla hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı19:43 - Bakan Gül: Şüphelinin iadesi konusunda gayretimiz söz konusu19:39 - Etek boyu ölçen hakim ile ilgili yeni gelişme!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İşte satışa çıkarılan kamu lojmanlar ve ihale bedelleri
CHP'nin yaptırdığı ankete göre partilerin oy oranları
Ak Parti, İBB'nin KPSS'siz personel alımını eleştiremiyor, çünkü;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında tuhaf bir görevde yükselme
Asgari ücretin belirleneceği toplantı yarın yapılacak
13 enstitü ve fakülte kuruldu, 23'ü ise kapatıldı
Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı
6 bölüm mezunu daha İletişim Uzmanı olabilecek
Yerli otomobile ait 3. detay paylaşıldı
Türk doktorun buluşu tansiyonu ilaçsız düşürecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fikir yürütmek 7
pilli bebek 2
akla ziyan 3
hayır demek hayır demektir 5
iyot 3
120 bin suriyelinin türkiye sınırına dayanması 3
yalnızlık 6
27.12.2019 beşiktaş vs gençlerbirliği maçı 1
sözlüğün aydınlatıcı misyonu 2
ya kanal ya istanbul 1
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam