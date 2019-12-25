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Yenilikçi girişimlerde 'sanayi' öne çıktı

Türkiye'de 2016-2018 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönemde, 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 36'sı yenilik faaliyeti gerçekleştirirken, sanayi sektöründe yenilikçi girişimlerin oranı yüzde 39'u buldu.
 25 Aralık 2019 20:43
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Yenilikçi girişimlerde 'sanayi' öne çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu, "Yenilik Araştırması-2018" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2016-2018 döneminde 10 ve daha fazla çalışanı bulunan girişimlerin yüzde 36'sı, 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 33,9'u, 50-249 çalışanı bulunan girişimlerin yüzde 43,3'ü, 250 ve daha fazla çalışan barındıran girişimlerin yüzde 58,2'si yenilik faaliyeti yürüttü.

Sanayi sektöründe yenilikçi girişimlerin oranı yüzde 39 iken hizmet sektöründe yüzde 32,4 oldu.

Söz konusu dönemde girişimlerin yüzde 20,9'u ürün yeniliğine imza attı. Ürün yeniliği yapan girişimler arasından mal yeniliği yapanların oranı yüzde 82, hizmet yeniliği yapanların oranı ise yüzde 69,1 oldu.

Yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş ürünlerin pazardaki durumu ele alındığında, ürün yeniliklerinin 82,8'inin girişim, yüzde 60,1'inin ise girişimin faaliyet gösterdiği pazar için yeni olduğu belirlendi.

En fazla üretim yöntemlerinde yenilik uygulandı

Girişimlerin yüzde 29'u temel işletmecilik fonksiyonları olarak da adlandırılan iş süreci yeniliğinde bulundu. İş süreçlerinde en fazla yeniliğin uygulandığı alan, yüzde 79,6 ile mal üretme veya hizmet sağlama yöntemleri oldu. Bu kategoriyi yüzde 65,4 ile muhasebe veya diğer idari işlemler, yüzde 65 ile bilgi işlem veya iletişim yöntemleri izledi.

İş birliği yapılan kişi ve kuruluşların ülkeleri dikkate alındığında, yüzde 59,9'unun yurt içinden, yüzde 25,5'inin Avrupa ülkelerinden, yüzde 21,3'ünün ise diğer ülkelerden olduğu görüldü.

Girişimlerin yüzde 34,6'sı finansal destek aldı

Söz konusu girişimlerin yüzde 34,6'sı bu dönemde finansal destek aldı. Bu girişimlerin yüzde 94,1'ine merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından destek verilirken, yüzde 11'ine yerel veya bölgesel kamu kuruluşları, yüzde 3,7'sine Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı'ndan, yüzde 5,6'sına ise diğer AB kurumlarından katkı sağlandı.

Yenilikçi 10 girişimden 4'ü marka tescili yaptı

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin yüzde 39,9'unun ticari marka tescili yaptırdığı belirlendi. Bunu yüzde 24,7 ile patent başvurusu, yüzde 19,7 ile ticari sır kullanımı, yüzde 13,7 ile faydalı model başvurusu, yüzde 10,4 ile telif hakkı başvurusu ve yüzde 9,5 ile endüstriyel tasarım tescili takip etti.

Söz konusu dönemde, yenilik faaliyetlerine başlama kararını ya da yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmeyi engelleyen faktörlerin başında yüzde 52,7 ile yüksek maliyetlerin geldiği tespit edildi. Bu faktörü yüzde 32,9 ile güçlü pazar rekabeti ve yüzde 29 ile girişim bünyesindeki finans kaynaklarının yetersizliği izledi.
Anadolu Ajansı
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