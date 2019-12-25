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Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'a yerli motor

TÜMOSAN ile FNSS arasında imzalanan sözleşmeye göre Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araca TÜMOSAN'ın motorları entegre edilecek.
 25 Aralık 2019 20:53
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Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'a yerli motor

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) ile FNSS arasında "Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi" imzalandı.

TÜMOSAN'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Nisan 2019 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile FNSS arasında imzalanan Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Projesi sözleşmesi kapsamında, FNSS'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edeceği 100 adet Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araca entegre edilmek üzere, tedarik edilecek motorlar için TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) ile FNSS arasında Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi yapıldı.

100 adet motor tedariki ve entegre lojistik destek hizmetlerini içeren sözleşme garanti süresi dahil 72 ay olarak imzalandı.

Motorlar tamamen yurt içi imkanlarla geliştirildi

İlk defa yerli ve milli bir motorun askeri araçlara entegrasyonunun planlandığı sözleşmede; FNSS'nin Kara Kuvvetleri Komutanlıgı'na ve Jandarma Genel Komutanlıgı'na sağlayacağı 8x8 ve 6x6 araçlarda TÜMOSAN mühendisleri tarafından tamamen yurt içi imkanlarla geliştirilmiş olan dizel motorlar kullanılacak.

Sözleşmede, TÜMOSAN'ın halihazırda geliştirmiş olduğu motorların, proje gereksinimlerine uygun şekilde, Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlara entegrasyonu ve kalifikasyonunu içeren bir proje modeli kurgulandı.

Motorların tamamının uyarlaması, üretimi, entegrasyonu ve kalifikasyonu yurt içinde yapılacak. TÜMOSAN, proje kapsamında azami ölçüde teknolojisini, mühendisliğini, yeteneklerini, güçlü üretim altyapısını, ayrıca yurt içinde mevcut ve ulaşılabilir imkanlarını kullanacak.
Anadolu Ajansı
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