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Doğu illeri için yoğun kar ve sağanak uyarısı

Adıyaman, Tunceli, Erzincan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari illerinin 1400 metre üzeri rakımlı yerlerinde bu geceden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor.
 25 Aralık 2019 20:58
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Doğu illeri için yoğun kar ve sağanak uyarısı

Adıyaman, Tunceli, Erzincan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari illerinin 1400 metre üzeri rakımlı yerlerinde bu geceden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman, Tunceli, Erzincan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari illerinin 1400 metre üzeri rakımlı yerlerinde bu geceden itibaren yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Ayrıca, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ve Şırnak illerinde bu gece ve yarın kuvvetli sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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