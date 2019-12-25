Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun 'yok' dediği belgeyi yayımladı		 
3 ilde eğitime kar engeli		 
Etek boyu ölçen hakim ile ilgili yeni gelişme!		 
MEB, 18 bin öğretmene eğitim verdi		 
Öğretmenler köy okulunu koleje çevirdiler		 
Şiddetli rüzgar yaşlı kadını savurup yere böyle düşürdü Video		 
Yeşilçam'ın ünlüleri yıllar içerisinde bakın ne hale geldi Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yılbaşı öncesi 'merdiven altı kuruyemiş' uyarısı

Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sofrası için hazırlıklar başladı. Bu yıl kuruyemiş fiyatlarının artmadığını belirten İstanbul Leblebi İmalatçıları ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Taşkın, vatandaşları merdiven altı kuruyemiş satıcılarına karşı uyardı.
 25 Aralık 2019 21:18
Yazdır
Yılbaşı öncesi 'merdiven altı kuruyemiş' uyarısı

Yeni yıla sayılı günler kalırken dükkanlarda, marketlerde yılbaşı hareketliliği başladı. Yeni yılda evde olmayı tercih eden vatandaşlar ise yeni yıl sofraları için alışverişlerini tamamlıyor. İstanbul Leblebi İmalatçıları ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Taşkın "Merdiven altı satıcılardan vazgeçelim. Pazarlardan, seyyar satıcılardan kuruyemiş almayın. Kuruyemiş yıkanmadan yenen bir çerez. Bu yüzden semtteki kuruyemişçileri tavsiye ederim. İstanbul nemli ve rutubetli bir şehir. Her kuruyemişçinin ısıtma aleti var. Nemini rutubetini alıyor. Pazardan kuruyemiş alanlar varsa da tavsiyem tavada ısıtsınlar" dedi.

"BADEM DE ŞİLİ'DEN GELİYOR, SİYAH ÇEKİRDEK DE ÇİN'DEN GELİYOR"

"10 sene önceki yılbaşılarını özlüyoruz. Eskiden kuruyemiş kuyrukları olurdu" diyen Taşkın, "İstanbul halkının alışveriş kültürü yok. Geçen seneye göre fiyatı artan sadece Antep fıstığı var. Badem, fındık aynı fiyatta. Mesela tuzlu fıstığın fiyatı düştü. Geçen sene 50 liraydı bu sene 30 lira. Kuruyemişte çok fiyat farkı yok bu sene. Cevizin, bademin yüzde 95'i ithal. Cevizler Amerika, Şili ve Ukrayna'dan geliyor. Badem de Şili'den geliyor. Dakota dediğimiz siyah çekirdek de Çin'den geliyor. Bunların hepsi dövizle gelmesine rağmen fiyatı normal" dedi.

"BADEM, FINDIK, FISTIK 54 LİRADAN SATIYORUZ"

Bayrampaşa Rami Kuru Gıda Hali'nde toptan kuruyemiş satışı yapan Kenan Öcal ise, "Yılbaşı hareketliliği biraz var. Ürünlerin birim fiyatlarındaki artışlar sebebiyle, kilogram fiyatları da arttığı için bir yavaşlama mevcut. Dolar yükselişi etkiledi bizi. Dövize endeksli ürünlerin hepsinde düşüş mevcut. Yerli cevizin hasat zamanı bitmeye başladı. Antep fıstığı geçen sene 60 lira bantlarındaydı. Şu anda 80-85 lira arasında. Bu toptan fiyat. Bu tüketiciye ulaştığında bu 110-120'lere çıkıyor. Haliyle 1 kilo alacak vatandaş 200 gram almaya başlıyor" diye konuştu.

Eminönü'nde kuruyemiş satışı yapan Servet Kandemir de "Malum yılbaşı geliyor hareketlilik olmaya başladı. Vatandaşlar kuruyemişte tazeliğe dikkat etsinler. Eminönü'nde sürüm olduğu sürece bayat olmaz. Taze ve günlük satıyoruz. Kendi karışımlarımızı kendimiz yapıyoruz. Badem, fındık, fıstık 54 liradan satıyoruz. Badem, kaju, Kaliforniya'dan geliyor. Ceviz de Ukrayna'dan geliyor" dedi.

Eminönü'nde kuru yemiş alışverişi yapan Cemil Belgücan ise fiyatlarla ilgili olarak, "Şu andaki ortama göre fiyatlar zaten yüksek. 10 liralık alacağımıza 5 liralık alacağız. 30 liralık fındık, badem, kuru üzüm, kuru kayısı aldım. Fiyatlardan memnun değiliz ama her şeyin fiyatı arttığı gibi bunların da artıyor" ifadelerinde bulundu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Ekmeksiz kilo verilmez'
25 Aralık 2019 22:20		 'Zeytinyağının dört düşmanı vardır'
22 Aralık 2019 21:30
Gaziantep'in yemekleri kadar ünlü kahvesi: Menengiç
22 Aralık 2019 19:48		 Yılbaşı için 'merdiven altı gıda' uyarısı
22 Aralık 2019 17:31
Yalova sütlüsü artık yurt dışında da biliniyor
22 Aralık 2019 16:17		 'Gripten tavuk suyuna çorbayla korunabilirsiniz'
21 Aralık 2019 22:34
Zeytin yaprağı özütünün tip 2 diyabete etkisi kanıtlandı
20 Aralık 2019 11:25		 Tuz tüketiminde azalma var
19 Aralık 2019 11:23
Acı kırmızı biber kalp krizi ve inme riskini azaltabilir
17 Aralık 2019 23:37		 Türkiye'deki tüketici sağlığı pazarında 'dönüşüm' talebi
17 Aralık 2019 23:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:27 - Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun 'yok' dediği belgeyi yayımladı22:20 - 'Ekmeksiz kilo verilmez'22:14 - Üniversite öğrencisi genç kız intihar etti22:08 - Bakan Kurum: Adana'da vatandaşlarımızın yaralarını saracağız22:03 - Karda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı21:58 - Ankara'da kar yağışı etkili oluyor21:53 - Baş ağrısının nedenleri21:48 - Batman Valiliği, Ahmet için yardım komisyonu kurdu21:43 - Ortaokulda feci olay! Öğrenci ağır yaralandı21:38 - Okul, idareciler ve öğretmenler tarafından boyandı
21:33 - Uzayda bile yetiştirilebilecek salkım salkım domates21:28 - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine elektrik verilemiyor21:23 - Yanan ormanlara ailece can veriyorlar21:18 - Yılbaşı öncesi 'merdiven altı kuruyemiş' uyarısı21:13 - Şile'de ormanlık alana bırakılan lastikler kaldırılıyor21:08 - Yangınlara karşı bor madeninden 'jel' ürettiler21:03 - İstanbul Valisi, Adalar'daki atların durumunu değerlendirildi20:58 - Doğu illeri için yoğun kar ve sağanak uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İşte satışa çıkarılan kamu lojmanlar ve ihale bedelleri
CHP'nin yaptırdığı ankete göre partilerin oy oranları
Ak Parti, İBB'nin KPSS'siz personel alımını eleştiremiyor, çünkü;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında tuhaf bir görevde yükselme
Asgari ücretin belirleneceği toplantı yarın yapılacak
13 enstitü ve fakülte kuruldu, 23'ü ise kapatıldı
Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı
6 bölüm mezunu daha İletişim Uzmanı olabilecek
Yerli otomobile ait 3. detay paylaşıldı
Türk doktorun buluşu tansiyonu ilaçsız düşürecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
lens 1
görülen lüzum üzerine 1
29.12.2019 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 3
faizlerin düşmesi 1
fikir yürütmek 7
iğneden korkma 2
cezaevlerindekilere din kültürü ve ahlak bilgisi dersi verilmesi 2
ötüken birliği partisi 2
kanal istanbul lazım çünkü karadeniz patlayabilir 3
22.12.2019 fenerbahce vs besiktas maci 3
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Yüksk Teknoloji Enstitüsü lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
İstanbul Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Iğdır Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Giresun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam