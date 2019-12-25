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Yanan ormanlara ailece can veriyorlar

İzmir'de ağustos ayında çıkan orman yangınının ardından küle dönen yüzlerce hektarlık alandaki temizleme çalışmaları, 650 orman köylüsü ile sürüyor. Kimi çocukları, kimisi ise eşi ile alanda çalışan bölge sakinleri, zaman zaman zor anlar yaşıyor. Bölgede çalışanlar arasında en dikkat çekeni ise Sevil ve Hasan Uzuner çifti oldu. Sevil Uzuner, ağaç kesme makinesi olan hızarla, yanan ağaçları kesiyor, daha sonra kamyona çıkarak bunları yerleştiriyor. Eşi ile omuz omuza çalışan Uzuner, görenleri kendine hayran bırakıyor.
 25 Aralık 2019 21:23
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Yanan ormanlara ailece can veriyorlar

İzmir'de ağustos ayında çıkan ve yüzlerce hektarlık ormanlık alanı küle çeviren yangınların ardından, bölgede başlayan temizleme çalışmaları devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan ve orman köylüsü olduğunu belgeleyen 650 kişi, eşlerini ve çocuklarını alarak evini bölgeye taşıdı. Kimi dağların yamaçlarına kimiyse yol kenarlarına çadır kurdu. Alanda çalışan kimileri, mahallelerinde besledikleri tavukları da yanlarında getirdi. Bölgede dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Menderes'in Orhanlı Mahallesi'ne sınırlarında kalan ormanlık alanda çalışan Sevil (38) ve Hasan Uzuner (46) çifti oldu. Yanan ağaçların kesimini birlikte yapan, yine kesilen ağaçları birlikte kamyonlara yükleyen Uzuner çifti, zorluklarla karşılaşsalar da çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Ağaç kesme makinesi olan ve genelde erkeklerin kullandığı hızarı kullanan iki çocuk annesi Sevil Uzuner, şöyle dedi:

"Sabah kalkıyorum, kahvaltı hazırlıyorum. Evin işini topluyorum sonra çıkıyoruz. Ormanda kesim yapıyorum, kestiğim ağaçları eşimle birlikte paket yaparak kamyonlara yüklüyorum. Hızar kullanıyorum, zorlanıyorum. Ağır ama yapıyorum. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. O nedenle bu işte çalışmaya mecburuz. Birçok kadın gibi evde oturmak vardı. Okula giden iki çocuğum var. Onlara bakmak isterdim, onlarla ilgilenmek isterdim ama olmuyor. Kaynanam çocuklara bakıyor. Ben de eşimle çalışmak zorundayım. Bu iş olmadan ekmek olmuyor, zorlanıyoruz ama başka yapabileceğimiz bir şey yok."

ORMANLIK ALANDA ZORLU MESAİ

Eşi ile omuz omuza alanda çalışan Hasan Uzuner (46) de "Önce bölgedeki yanıkları temizliyoruz. Saat 06.00'da geliyoruz, akşam karanlık çökene kadar çalışıyoruz. Çok zor bir iş. Birçok kez traktör devrildi, altında kaldım ama ekmek parası. İşin birçok zorluğu olsa da biz bu işi biliyoruz. Ancak bunu yapabiliriz. Başka bir iş bilmiyoruz" diye konuştu. Menemen'e bağlı Değirmendere Mahallesi'nden çalışmak için geldiğini söyleyen evli ve 7 çocuk babası Muhittin Eyin (52) ise bir metrekarelik alana yaklaşık 30 kütük dizdiklerini, bunun karşılığında da 60 TL aldıklarını söyledi. Dağda kestikleri ağaçları yola doğru yuvarladıklarını anlatan Eyin, "Zor bir iş. Dağlar, yollar uzak. İşçi çağırıyoruz, 100 TL'den aşağı kimse gelmiyor. Öyle olunca bu kez aldığımız para bize yetmiyor" dedi. Kemalpaşa'dan iki oğlu ve gelinleri ile bölgede çalışan Tülay Yetim (56) de "İki oğlum burada, gelinlerimle birlikte çalışıyor. Ben de torunlarıma bakıyorum, yemek yapıyorum" dedi.

'2 BİN 500 HEKTARLIK SAHADA AĞAÇLANDIRMA YAPACAĞIZ'

Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de çalışmalar hakkında bilgi verdi. Derince, "Yangından sonra hemen arkadaşlarımız bölgede tespitlere başladı. Burada neler yapılacağına dair adeta sahayı dantel gibi işlediler. Yaklaşık 2 bin 500 hektar sahada ağaçlandırma yapacağız. Şu anda 650 kişi kesim işi yapıyor. Bu kesimlerin ardından saha boşaltılacak ve ağaçlandırılmaya hazır hale getirilecek. Tahminen gelecek mart ayı başında bin 900 hektarlık alanda kesim işi bitecek ve doğal olarak gençleştirme sağlanmış olacak. Orada fidanlar çimlenecek" dedi.

Bölgede yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında tür değişikliğine gitmeyeceklerini açıklayan Zafer Derince, "Tür değişikliğine gidilmeyecek. Bölgenin doğal türü olan kızılçam ağacı dikilecek. Bölgede ayrıca yangın şeritleri yapılacak. Yangının büyümemesi için sahayı parsellere bölüyoruz. Yol kenarına servi ağaçları dikilecek. Bu ağaçlar da olası bir yangının büyümesini engelleyecek. Yanan alanda bir metrekare bile boş yer kalmayacak. Yangın bölgesine yakın mahallelerde, vatandaşlara katkı sunmak için üç adet bal ormanı kuracağız" dedi.
DHA
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