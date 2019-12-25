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Okul, idareciler ve öğretmenler tarafından boyandı

Samsun Alaçam Kızlan Ortaokulunda görev yapan idareci ve öğretmenler okulu boyayarak yeni yıla rengarenk giriyor.
 25 Aralık 2019 21:38
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Okul, idareciler ve öğretmenler tarafından boyandı

Samsun Alaçam Kızlan Ortaokulunda görev yapan idareci ve öğretmenler okulu boyayarak yeni yıla rengarenk giriyor.

Eğitim-öğretim yılı başında bütçe yetersizliğinden dolayı boyanamayan okul dış cephesi, hayırsever vatandaşların yaptığı boya sayesinde okul idarecileri ve öğretmenleri tarafından boyandı. Okullarına bağış yapan hayırsever Dursun Çağlar ve Ömür Dursun'a teşekkür eden Okul Müdürü Sefer Coşkun, "Daha güzel bir ortamda eğitim hizmeti verebilmek için öğretmenlerimiz teneffüslerinden ve öğle molalarından feragat ederek okulu boyadılar. Öğretmenlerimizle birlikte elbirliği ile okulumuzu güzelleştirmeye çalışıyoruz. Amacımız çocuklarımızın iyi bir okulda eğitim öğretim almaları sağlamak" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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