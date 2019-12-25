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Baş ağrısının nedenleri

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Ağrı, "Tüm baş ağrılarının yüzde 90'ını migren ve gerilim tipi baş ağrıları oluştursa da bunun altında başka nedenler de yatabilir. Bu nedenlerden biri de sinüzittir" dedi.
 25 Aralık 2019 21:53
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Baş ağrısının nedenleri

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Ağrı, "Tüm baş ağrılarının yüzde 90'ını migren ve gerilim tipi baş ağrıları oluştursa da bunun altında başka nedenler de yatabilir. Bu nedenlerden biri de sinüzittir" dedi.

Baş ağrısının toplumda en sık görülen şikayetlerin başında geldiğine dikkat çeken Büyük Anadolu Merkez Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Ağrı, "Başın ağrıya duyarlı yapılarının fiziksel, kimyasal veya iltihabi olarak etkilenmeleri sonucu baş ağrıları ortaya çıkmaktadır. Baş ağrısı şikayeti olanların oranı toplumda yüzde 90'lara ulaşır. Tüm baş ağrılarının yüzde 90'ını migren ve gerilim tipi baş ağrıları oluştursa da bunun altında başka nedenler de yatabilir. Bu nedenlerden biri de sinüzittir" diye konuştu.

Sinüzit belirtilerine değinen Uzman Doktor İbrahim Ağrı, "Sinüzit yüz kemiklerinin içerisindeki boşlukların iltihaplı doku ile dolmasından ortaya çıkan hastalıktır. Burun tıkanıklığı, sarı-yeşil renkte burun akıntısı, geniz akıntısı, baş ağrısı ve koku almada güçlük ile kendisini göstermektedir. Kişilerin yaşam kalitesini düşüren, tüm mevsimlerde görülse de, en sık kış aylarında görülen sinüzitin en çok görülen nedeni viral üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Kişiden kişiye farklılık gösteren sinüzitün belirtileri, daha çok geceleri ya da sabaha karşı meydana gelen inatçı öksürükler, burun tıkanıklığı ile birlikte gelişen horlama, göz ve yüzde dolgunluk ve basınç hissi, ses kısıklığı, koku almada bozukluklar, nefesin kötü kokması, mide bulantısı, geniz akıntısı ve boğazda yanma hissidir" şeklinde konuştu.

Hastalığın tedavi edilemezse ciddi rahatsızlıklara sebep olabileceğini söyleyen Ağrı, "10-15 gün sürebilen nezle ve girip, sinüzit tedavi edilmediğinde beyin apsesi, menenjit, göz apseleri, kronik gastrit, kronik farenjit gibi oldukça ciddi hastalıklara yol açabilir. Bu anlamda bir uzman doktor tarafından tedavi süreci izlenmelidir" sözlerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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