Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Ankara'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
|25 Aralık 2019 21:58
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