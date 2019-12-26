Sözlü sınavdan elenen aday Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kıyamet günümü mü bekleyeceğiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kasım ayında 1000 işçi almak için ilana çıktı.

İŞKUR, adayları, KPSS puan sıralamasına göre 4 katı olarak belirleyip, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine bildirdi. İl Müdürlükleri de Aralık ayı ortasında sözlü sınavları yaptı. Sonuçlar ise dün itibariyle yayımlanmaya başladı.

Sözlü sınav olduğu için yine bir çok mağduriyet yaşandı. KPSS sıralamasında birinci olan adaylar elendi.

Aşağıda sınavdan elenen bir adayın tepkisine yer veriyoruz. Elenen adayın da belirttiği gibi, hakka ve adalete uygun bir sistem kurulması için Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda gerekli talimatı vermelidir.

İşte elenen bir adayın tepkisi:

Bu sözlü mülakat hukuksuzluğu ne zaman son bulacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1.000 kamu işçisi almak için Kasım ayında ilan'a çıkmıştı.

İŞKUR üzerinden başvuru yaptık. KPSS puan sıralamasında 1. sırada idim

10 kişi alınıyor. Sözlü sınavda sordukları tüm soruları yanıtladım. Hatta juri en sonunda tebrik etti

Bugün sonuçlar açıklandı. Ve yine hüsran. KPSS puanı benim puanımdan 20 puan az olanı 1. asil, beni de 1. yedeğe almışlar

Allah aşkına hakkımızı kime havale edeceğiz

Kıyamet gününü mü bekleyeceğiz?

Benim KPSS puanim 80 küsür, beni yedeğe alıyorlar. 61 KPSS puanlı aday 1. asil oluyor

Bu kadar vicdansizlik bu arş-ı aleme sığar mı?

Hangi gizli eller bu mülakatlara müdahale ediyor? Yazık değil mi bizlere?

Çoluk cocugumuzun hakkını kimden soracağız?

Hak mıdır, adalet midir bu?

Tam 10 ay sınava çalıştım, 10 dakikalık mülakat sonrasında benden 20 puan düşük adayı 1. asile yazıyorlar.

Lütfen sesimizi duyurun, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanan bu rezaleti görsün, hakkımızın yenilmesine müdahale etsin.