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MEB; Sosyal Etkinlik Modülüne veri girmeyenleri uyardı

 26 Aralık 2019 00:00
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MEB; Sosyal Etkinlik Modülüne veri girmeyenleri uyardı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Okul ve kurumlara ait yapılan incelemelerde e-Okul sistemi içerisinde bulunan sosyal etkinlikler modülünde veri girişleri istenilen düzeyde olmadığından, İl/İlçe, okul ve kurum müdürlüklerince yapılan her sosyal etkinliğin ; il, ilçe, kurum türü, etkinlik alanı, etkinlik kategorisi, etkinlik türü, temsil düzeyi ve etkinlik düzeyi belirtilerek "sosyal etkinlikler modülüne" 03.01.2020 tarihine kadar ivedilikle işlenmesi gerektiğini ayrıca bundan sonraki faaliyetlerin sosyal etkinlikler modülüne eksiksiz olarak zamanında işlenmesi ve bireysel etkinliklerde derece alan öğrencilerin belgelerinin de ilgili modüle yüklenmesini yetkililere bildirdi.
Memurlar.Net - Özel

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