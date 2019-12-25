Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun 'yok' dediği belgeyi yayımladı		 
3 ilde eğitime kar engeli		 
Etek boyu ölçen hakim ile ilgili yeni gelişme!		 
MEB, 18 bin öğretmene eğitim verdi		 
Öğretmenler köy okulunu koleje çevirdiler		 
Şiddetli rüzgar yaşlı kadını savurup yere böyle düşürdü Video		 
Yeşilçam'ın ünlüleri yıllar içerisinde bakın ne hale geldi Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversite öğrencisi genç kız intihar etti

Kadıköy'de bir özel üniversitenin 9. katından aşağı atlayan genç kız hayatını kaybetti.
 25 Aralık 2019 22:14
Yazdır
Üniversite öğrencisi genç kız intihar etti

Kadıköy'de bir özel üniversitenin 9. katından aşağı atlayan genç kız hayatını kaybetti.

Kadıköy'de bulunan özel bir üniversitede İrem Ş. adlı öğrenci intihar etti. 9. kattaki pencereden aşağı atlayan genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenaze, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fransa'da öldürdü Bursa'da itiraf etti
25 Aralık 2019 18:55		 Saat ile gözlük siparişi verdi, kum ve patates geldi
25 Aralık 2019 18:29
Okulda taciz iddiası...Özel güvenlik görevlisi gözaltında
25 Aralık 2019 16:09		 Evini elinden almak için kızları ve eşi, istismar iftirasında bulunmuş
25 Aralık 2019 16:00
Ruhsatsız maden ocağında patlama: 2 ölü, 1 yaralı
25 Aralık 2019 15:41		 Vergi memuru evinde uyuşturucu ile yakalandı
25 Aralık 2019 15:30
Düzensiz göçmenlerin 4'te 1'i Edirne'de yakalanıyor
25 Aralık 2019 14:27		 Güngören'de trafikte ateş eden magandaya hapis
25 Aralık 2019 13:59
Bekçinin silahla yaralanması soruşturmasında tutuklama
25 Aralık 2019 13:25		 Yavaş'tan Aygün'e iki ayrı tazminat davası
25 Aralık 2019 13:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:32 - 'Memnu hakların iadesi ile ilgili düzenlemeye ihtiyaç var'22:27 - Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun 'yok' dediği belgeyi yayımladı22:20 - 'Ekmeksiz kilo verilmez'22:14 - Üniversite öğrencisi genç kız intihar etti22:08 - Bakan Kurum: Adana'da vatandaşlarımızın yaralarını saracağız22:03 - Karda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı21:58 - Ankara'da kar yağışı etkili oluyor21:53 - Baş ağrısının nedenleri21:48 - Batman Valiliği, Ahmet için yardım komisyonu kurdu21:43 - Ortaokulda feci olay! Öğrenci ağır yaralandı
21:38 - Okul, idareciler ve öğretmenler tarafından boyandı21:33 - Uzayda bile yetiştirilebilecek salkım salkım domates21:28 - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine elektrik verilemiyor21:23 - Yanan ormanlara ailece can veriyorlar21:18 - Yılbaşı öncesi 'merdiven altı kuruyemiş' uyarısı21:13 - Şile'de ormanlık alana bırakılan lastikler kaldırılıyor21:08 - Yangınlara karşı bor madeninden 'jel' ürettiler21:03 - İstanbul Valisi, Adalar'daki atların durumunu değerlendirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İşte satışa çıkarılan kamu lojmanlar ve ihale bedelleri
CHP'nin yaptırdığı ankete göre partilerin oy oranları
Ak Parti, İBB'nin KPSS'siz personel alımını eleştiremiyor, çünkü;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında tuhaf bir görevde yükselme
Asgari ücretin belirleneceği toplantı yarın yapılacak
13 enstitü ve fakülte kuruldu, 23'ü ise kapatıldı
Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı
6 bölüm mezunu daha İletişim Uzmanı olabilecek
Yerli otomobile ait 3. detay paylaşıldı
Türk doktorun buluşu tansiyonu ilaçsız düşürecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hipoglisemi 1
kuru patlıcan dolması 6
iş fikirleri 2
kanal istanbul'u yapacağız yapacağız yapacağız 3
şu an çalan şarkı 9
26.12.2019 anadolu efes vs maccabi maçı 1
gemileri karadan yürütmek 2
feriştah yenge 6
Eğer islam buysa ben müslüman değilim 7
insanı değerli hissettiren kral hareketler 5
SON İLANLAR
Karabük Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Yüksk Teknoloji Enstitüsü lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
İstanbul Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Iğdır Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Giresun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam