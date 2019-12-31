MEB: SMS, anlık iletişim programları üzerinden veri talep etmeyin ve paylaşmayın

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 21/12/2019 tarih ve 25464980 sayılı "Veri Talepleri" konulu 2019/16 nolu genelgesi ile DYS üzerinden resmi yazı ve kurumsal e-posta dışında SMS, anlık iletişim programları vb. iletişim kanallarından veri talep edilmemesi ve paylaşılmamasını istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatı birimlerinin izleme ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinesinde belirlenen tarihlerde MEBBİS bünyesinde bulunan MEİS Modülüne Bakanlığımız bilişim projeleri (e-Okul, MEBBİS, e-Personel, Bina Bilgileri v.b.) üzerinden oluşturulmuş istatistiksel verilerin aktarımları yapılmaktadır. Söz konusu veriler için MEBBİS bünyesinde bulunan MEİS Modülü üzerinden Merkez ve Taşra birimleri sorgulama yapabilmektedirler.

Milli Eğitim Bakanlığı birimlerince ihtiyaç duyulan istatistiksel verilerin hazırlanması sürecinde ilgili birimlerde oluşan iş yoğunluğunun azaltılması kapsamında mükerrer yazışma ve veri taleplerinin önlenerek daha hızlı ve sistematik bir şekilde istatistiksel verilere ulaşılabilmesine yönelik yapılacak iş ve işlemlerin aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi uygun görülmüştür.

1- Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatındaki Genel Müdürlükler/Başkanlıklar ve Taşra Teşkilatındaki İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince, Milli Eğitim Bakanlığı bilişim altyapısında MEBBİS bünyesinde yer alan MEİS, MEİS Sorgu Modülleri ve ileride Bakanlığımızca kullanıma açılacak diğer ilgili yazılım uygulamaları üzerinden doğrudan veya birbiriyle ilişkilendirilerek üretilebilen veriler hakkında okul/kurumlardan ayrıca veri talebinde bulunulmaması,

2- İlgili birimlerden talep edilen veri taleplerinin de 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek karşılanması,

3- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği toplu veri taleplerinde ilgili birimlerce üretilen verilerin anonimleştirilerek karşılanması,

4- 06/07/2019 tarih ve 2019/12 sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi ve Sistem Güvenliği Yönergesi kapsamında DYS üzerinden resmi yazı ve kurumsal e-posta dışında SMS, anlık iletişim programları vb. iletişim kanallarından veri talep edilmemesi ve paylaşılmaması,

5- Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatındaki Genel Müdürlüklerin izleme ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duydukları istatistiksel verilerin bünyelerinde bulunan izleme ve Değerlendirme Daire Başkanlıkları veya birimlerce belirlenen koordinasyonu sağlayacak daire başkanlıklarınca karşılanması,

6- Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatındaki İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin izleme ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duydukları istatistiksel verilerin bünyelerinde bulunan istatistik birimlerince karşılanması,

7- Resmi yazı ile yapılan veri taleplerinde mutlaka irtibat kişisi, resmi iletişim adresi, birim telefonu ve "meb.gov.tr" veya "meb.k12.tr" uzantılı kurumsal e-posta adres bilgilerinin belirtilmesi, talep edilen verilerin resmi yazı dışında elektronik ortamda gönderilmesi gerekiyorsa "meb.gov.tr" veya "meb.k12.tr" uzantılı kurumsal e-posta adresi dışında herhangi bir e-posta adresi kullanılmaması,

8- 06/07/2019 tarih ve 2019/12 sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi ve Sistem Güvenliği Yönergesi kapsamında MEBBİS bünyesinde yer alan MEİS modülü ve ileride Bakanlığımızca kullanıma açılacak diğer ilgili yazılım uygulamalarının kullanımında istatistiksel veri talebinde bulunulan birimlerde görevli personellere bireysel kullanıcı adı ve şifrelerinin tanımlanması gerekmektedir.

İşte o genelge;

Ahmet KANDEMİR