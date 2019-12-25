Üniversite kampüsündeki ağaç, baykuş kreşi oldu
|25 Aralık 2019 22:38
|Yazdır
Baykuşların bir ağacın üzerindeki halleri Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş tarafından görüntülendi.
Genellikle ormanları yaşam alanı olarak seçen, dünyanın bazı bölgelerinde nesli tehlike altında olduğu için koruma altında olan kulaklı orman baykuşları, güvenli hissettiği bölgeleri yaşam alanı olarak seçiyor.
DOKOBİM Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, bu kuşların kampüs içinde ilk kez bir koloni şeklinde görüntülendiğini dile getirdi. Kulaklı orman baykuşlarının 3 yıldan bu yana kampüsün farklı bölgelerinde görüldüğünü ve izlendiğini aktaran Erişmiş, şunları söyledi:
"Kulaklı orman baykuşu, isminden de anlaşılacağı üzere orman ve yerleşim yerlerinde bulunuyor. Bu yerler, doğal olarak türün kendini güvende hissettiği ve beslenme açısında sıkıntı yaşamayacağı alanlar oluyor. Küçük memelilerin yoğun olduğu yerlerde yaşıyorlar. Üniversitemizde, aslında 2016'dan beri izlediğimiz bu türümüz, bölgesel olarak 3 lokalde vardı. Bu 3 lokal içerisindeki alanlara yavruladılar. Yavru sayıları da takibimizde idi. Bu hafta içerisinde ilk defa 9 baykuşu aynı ağaç üzerinde gördüm. Kara yolundan uzak, güvenli, huzurlu bir ortam olması nedeniyle burayı tercih ediyorlar. Umarım kalıcı olurlar."
"Yaban hayatı zenginliğimiz var"
Erişmiş, kampüsün, yaban hayatı konusunda oldukça iyi bir durumda olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
"Bu binanın hemen üstünde kerkenezimiz var. Baharın özellikle çok güzel pikler yapıyorlar, onları görebiliyoruz. Şu anda kuş türü içerisinde en fazla bulunan tür saksağan. Kışı, saksağanı çok fazla görerek geçireceğiz. Diğer türlerden, bizim fotokapanımızda rastladığımız kara leylek var. 'Kuyruk sallayan' dediğimiz bir türümüz de var. Yaban hayvanı olarak baktığımızda tilki mevcut. Tavşan, kaya sansarı, yeşil kertenkele türlerimiz de var."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ortaokulda feci olay! Öğrenci ağır yaralandı
25 Aralık 2019 21:43
|Okul, idareciler ve öğretmenler tarafından boyandı
25 Aralık 2019 21:38
|Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi'nin 10 öğrencisi Silopi'den
25 Aralık 2019 20:48
|Öğretmenler köy okulunu koleje çevirdiler
25 Aralık 2019 18:53
|Liseliler atık malzemelerden oyuncak yaparak harçlıklarını çıkarıyor
25 Aralık 2019 16:14
|Atık çaydan sunta ürettiler
25 Aralık 2019 13:16
|Bu okulda çarşamba günleri 5. ders zili veliler için de çalıyor
25 Aralık 2019 11:58
|Öğretmenlerin projesi, devamsızlık problemini çözdü
24 Aralık 2019 20:13
|Yeni Doğa'lar olmayacak
24 Aralık 2019 06:41
|2,5 milyon liralık cirosu olan fabrika gibi okul
23 Aralık 2019 21:43