Başlattığı yardım kampanyayı büyüterek 100 okula ulaştı

İzmir'de, ihtiyaç sahibi öğrencilere önce kendi imkanlarıyla yardım eden Yeşim Fitöz, sosyal medya üzerinden büyüttüğü yardım çalışması ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki köy okullarında eğitim gören öğrencilere kitap, kırtasiye ve kıyafet gönderiyor.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan, belediye çalışanı 32 yaşındaki Fitöz, 5 yıl önce çevresindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kitap, kırtasiye ve kıyafet desteğinde bulunmaya başladı.

Bir arkadaşının 2017'de sosyal medya üzerinden ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşmak için başlattığı kampanyadan çok etkilenen Fitöz, çalışmalarında sosyal medyayı da kullanmaya karar verdi.

Mardin'de bir köy okulunda görevli öğretmen arkadaşının öğrencileri için istediği kitap ve kıyafetleri, açtığı sosyal hesabından paylaşan Fitöz'e, yakın çevresinden de büyük destek geldi.

Daha sonra iki arkadaşının da desteğiyle yardımlaşma hareketini büyüten Fitöz, ülke genelinde yaklaşık 100 okuldaki öğrencilere destek oldu.

"Hedefim daha çok öğrenciye ulaşmak"

Yeşim Fitöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 kişi ile başladıkları iyilik hareketinin yüzlerce kişiye ulaştığını, maddi durumu iyi olmayan binlerce öğrenciye yardım ettiklerini söyledi.

Ömrünün sonuna kadar sosyal medya hesabından bu çalışmayı sürdüreceğini dile getiren Fitöz, şunları kaydetti:

"Paketlerin öğrencilere ulaşmasının ardından yüzlerindeki mutluluğu öğretmenlerin çekip bana gönderdiği fotoğraflarda görüyorum. Bunları hemen hayırseverlerimizle paylaşıyorum. O öğrencilerle hiç bir araya gelmedik ama telefonla arayarak teşekkür ediyorlar. Muş'a, Diyarbakır'a, Mardin'e, Hakkari'ye davet ediyorlar. Bu şekilde gerçek mutluluğu yakaladım. Hedefim daha çok öğrenciye ulaşmak."

"Çocuklarımızın yüzü gülünce bizler de çok mutlu oluyoruz"

Yardım çalışmalarında yer alan Firuz Bozaslan da Fitöz'ün iyilik hareketinin bu kadar büyüyeceğini hiç tahmin etmediğini anlattı.

Öğrencilerin yüzlerini güldürmeye gayret ettiklerini vurgulayan Bozaslan, "Türk toplumu yardımlaşmaya çok önem veriyor. Biz sadece insanların doğru kanalla ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyoruz. Çocuklarımızın yüzü gülünce bizler de çok mutlu oluyoruz. Ne zaman bir köy okulundan istek gelse, 3 gün gibi kısa sürede ihtiyaçlarını toparlayıp, gönderiyoruz. En büyük teşekkürü İzmir'in yardımsever insanlarına gönderiyorum." diye konuştu.