1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Amir, hangi halde, disiplin cezasını silmeyebilir?

Memur; tarafına verilmiş olan cezaların "özlük dosyasından" silinmesi için öngörülen sürelerde başka bir ceza alırsa ne olur?
 13 Ocak 2020 10:10
Yazdır
Amir, hangi halde, disiplin cezasını silmeyebilir?

Bir personelin 2009 yılında almış olduğu "Aylıktan Kesme" cezasının, 10 yıl dolmadan 2015 yılında "Kınama" cezası alması nedeniyle veya 2013 yılında almış olduğu Uyarma cezasının 5 yıl dolmadan 2017 yılında Kınama cezası alması nedeniyle özlük dosyasından silinip silinemeyeceği hususunda MEB, görüş yazısı yayımladı.

Disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesi hususu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Özlük Dosyasından Silinmesi" başlıklı 133. maddesinde yer almaktadır.

İşte o madde;

"Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Özlük Dosyasından Silinmesi

Madde 133 - Disiplin cezaları memurun "özlük dosyasına" işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının "özlük dosyasından" silinmesini isteyebilir.

Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar "özlük dosyasına" işlenir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının "özlük dosyasından çıkarılmasına" disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır."

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 29.01.2019 tarih 1971364 sayılı görüş yazısında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Özlük Dosyasından Silinmesi" 133. maddesinin 2. paragrafındaki; Memurun, l. paragrafta belirtilen süreler içerisindeki davranışları, almış olduğu cezanın özlük dosyasından silinmesi isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, talebinin yerine getirilmesine karar verilerek bu kararın özlük dosyasına işleneceği hükmüne göre Memurun almış olduğu cezanın özlük dosyasından silinmesi talebi değerlendirilirken beklenilmesi gereken süre içerisinde başka bir ceza alıp almadığının dikkate alınmasının uygun olacağını belirtmiştir.

Buna göre; uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra verilmiş olan cezalarının "özlük dosyasından" silinmesi için öngörülen sürelerde başka bir ceza alıp almadığı dikkate alınacak.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kamu kurumları için norm kadro çalışması takvimi işliyor
13 Ocak 2020 11:03		 Kimler sayman mutemedi olarak görevlendirilebilir, kimlerden kefalet sandığı kesintisi yapılır?
12 Ocak 2020 11:38
Memurlar.net'e, internet gazeteciliğinde en iyi basın ödülü
11 Ocak 2020 15:16		 10 günlük engellilik durumuna bağlı mazeret izni amirin takdir hakkına bağlı mıdır?
11 Ocak 2020 14:00
İran yolcu uçağını 'cruise füzesi' sanarak vurmuş
11 Ocak 2020 13:49		 Mansur Yavaş, görevde yükselmedeki torpil için 'Bu ülkenin gerçeği' yanıtını verdi
11 Ocak 2020 00:24
MEB'de Genel Müdür değişimi
08 Ocak 2020 19:58		 İl Emniyet müdürlükleri, güvenlik soruşturmalarına dair talepleri iade etmeye başladı
08 Ocak 2020 11:00
CTE'nin personel alımında, kazananların çoğu feragat etti
07 Ocak 2020 16:09		 YÖK, halen akademik teşvik yönetmeliğini değiştiremedi!
07 Ocak 2020 11:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:13 - Ankara Büyükşehir'de 576 milyon liralık soruşturma12:11 - İşe başlayacağı gün ailesi ölüm haberini aldı12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:02 - Kaza sonucu aracından inice başka aracın çarpması sonucu öldü12:00 - Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı11:59 - Şarkıcı Çelik, engelli kafe sahibine destek için garsonluk yaptı11:56 - Konya'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 5 gözaltı11:50 - Gardiyan atletin 'hayat koşusu'11:50 - Alacak-verecek ilişkisi katliama döndü : 4 ölü11:49 - Iğdır'daki bazı köylerde kardan dolayı eğitime 1 gün süreyle ara verildi
11:47 - Görme yetisini kaybeden köpeğe Bakan Pakdemirli sahip çıktı11:43 - Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnu kanadı11:42 - Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün11:41 - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Afrika çıkarması11:39 - Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı11:27 - Şehirlerin kaderini değiştirecek inşaatlar için yeni kanun teklifi11:19 - Hacettepe hastanelerine ulusal ve uluslararası akreditasyon11:18 - PKK, 12 kilometrelik tünele konteynır oda yapmış
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlik itibarını zedelememek için açıklamadı, Özdemir ikna oldu
Erdoğan, İsmailağa Cemaatini ziyaret etti
MHP'li Enginyurt'tan 'Bakan'ın boğazına yapıştım' açıklaması
MAK Araştırma: AK Parti-MHP yüzde 50+1'e ulaşamıyor
SGK fark etti... 700 bin kişiyi sahte yolla emekli yaptılar!
Belediye başkanı canı pahasına su sorununu çözdü
Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnu kanadı
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Tiyatro ziyaretine bir tepki de İyi Parti'den
Ali Tezel, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tevfik fikret 1
otogarın ana baba günü olması 2
Cumhurbaşkanı erdoğan'ın ismailağa şeyhini ziyaret etmesi 1
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 2
onyekuru'nun sıtma virüsü kapması 1
jan vesely 1
kitap yazmak 1
Çürümenin Kitabı 1
galatasaray'ın sadece 10.000 euro menajerlik ödemesi yapması 2
tecahül-i arif 4
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 5 İşçi Alacak
Çilimli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi 10 İşçi Alacak
Konakkuran Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 20 İşçi Alacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Engelli İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Sözleşmeli 101 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam