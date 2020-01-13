Amir, hangi halde, disiplin cezasını silmeyebilir?

Bir personelin 2009 yılında almış olduğu "Aylıktan Kesme" cezasının, 10 yıl dolmadan 2015 yılında "Kınama" cezası alması nedeniyle veya 2013 yılında almış olduğu Uyarma cezasının 5 yıl dolmadan 2017 yılında Kınama cezası alması nedeniyle özlük dosyasından silinip silinemeyeceği hususunda MEB, görüş yazısı yayımladı.

Disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesi hususu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Özlük Dosyasından Silinmesi" başlıklı 133. maddesinde yer almaktadır.

İşte o madde;

"Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Özlük Dosyasından Silinmesi

Madde 133 - Disiplin cezaları memurun "özlük dosyasına" işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının "özlük dosyasından" silinmesini isteyebilir.

Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar "özlük dosyasına" işlenir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının "özlük dosyasından çıkarılmasına" disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır."

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 29.01.2019 tarih 1971364 sayılı görüş yazısında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Özlük Dosyasından Silinmesi" 133. maddesinin 2. paragrafındaki; Memurun, l. paragrafta belirtilen süreler içerisindeki davranışları, almış olduğu cezanın özlük dosyasından silinmesi isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, talebinin yerine getirilmesine karar verilerek bu kararın özlük dosyasına işleneceği hükmüne göre Memurun almış olduğu cezanın özlük dosyasından silinmesi talebi değerlendirilirken beklenilmesi gereken süre içerisinde başka bir ceza alıp almadığının dikkate alınmasının uygun olacağını belirtmiştir.

Buna göre; uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra verilmiş olan cezalarının "özlük dosyasından" silinmesi için öngörülen sürelerde başka bir ceza alıp almadığı dikkate alınacak.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR