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Şanlıurfa'nın tarihi 'kümbet evleri' turizme kazandırılacak

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki asırlık kümbet evler, onarım çalışmalarıyla turizmin hizmetine sunulacak.
 25 Aralık 2019 22:56
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Şanlıurfa'nın tarihi 'kümbet evleri' turizme kazandırılacak

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bakımsızlık ve yağışlar nedeniyle yıkılan yöreye özgü asırlık kümbet evlerin onarılıp turizme kazandırılması için kaymakamlık tarafından çalışma başlatıldı.

Güneşte kurutulmuş kerpiçlerden yapılan, mimari yapısı ve malzemeleri ile yazları serin, kışları sıcak tutma özelliğine sahip Harran ilçesindeki evlerle benzerlik gösteren yapılar, tabandan tavana doğru gittikçe daralıyor.

Yüksekliği içeriden 5 metreye varan ve 30-40 kerpiç dizisiyle örülerek inşa edilen bu evler, içten ve dıştan balçıkla sıvandığı için yüzlerce yıl ayakta kalabiliyor. Odaları kare planlı, konik bir çatıya sahip evler, kendisine has özellikleriyle Harran gibi konik kubbeli evlerden ayrılıyor.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, tarihi kümbet evlerin turizme kazandırılması için harekete geçti.

Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki tarihi yapıların ortaya çıkarılarak turizme kazandırılması için çeşitli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Yıllarca terörle anılan ilçenin hizmetlerle anılması için farklı projeler hazırladıklarını anlatan Aktaş, çalışmalar tamamlandığında ilçe turizminin canlanacağına inandıklarını ifade etti.

"Projesini Kültür ve Turizm Bakanlığına sunduk"

Suruç'un tarihi ve kültürel açıdan zengin bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Aktaş, "Bu evlerin tamamını turizme kazandırmak için restorasyon çalışmalarını yapacağız. Çalışmalar bittikten sonra tanıtımını yapıp turizme kazandıracağız. Küçük Ziyaret, Kara, Yönlü köyünde bu evlerimiz daha çok görülüyor. İlçemizde çok sayıda tarihi kümbet ev bulunuyor. Projesini Kültür ve Turizm Bakanlığına sunduk. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle bunların tarihi dokusunu koruyarak ayağa kaldıracağız. Kültürümüze sahip çıkacağız. Bu yapılar yaklaşık 250 yıllık. Terk edildiği için yıkılıyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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