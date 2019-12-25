Öğretmenler doğa yürüyüşünde stres attı
|25 Aralık 2019 23:11
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) rehberleri eşliğinde öğretmenlere yönelik doğa yürüyüşü düzenledi. Gelidonya Feneri-Korsan Koyu-Karaöz parkurunda doğanın eşsiz güzelliğinde yürüyen öğretmenler Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.
Antalyalıları spora teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, öğretmenler için doğa yürüyüşü organize etti. Gelidonya Feneri-Korsan Koyu-Karaöz Doğa yürüyüşüne öğretmenlerin ilgisi yoğun oldu. Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) rehberleri eşliğinde gerçekleşen yürüyüş yaklaşık 9 kilometre sürdü. Etkinlik sırasında öğretmenler, doğanın eşsiz güzelliği ile birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Türker Özay, "Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, fedakar öğretmenlerimize, haftanın yorgunluğunu unutturup, doğanın eşsiz güzelliklerine şahit olmalarını arzu ettik" dedi.
Yürüyüşe katılan Öğretmen Burçin Daşargöl, "Çok güzel ve motive edici bir gündü. Belediye çalışanlarından, rehberlerimize, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yürüyüşe katılan Öğretmenlerden Alev Yalçın Saper ise "Böyle güzel bir organizasyonda öğretmenlerin düşünülmüş olması son derece mutluluk verici. Doğa ile başbaşa harika bir gün geçirdik" ifadesini kullandı.
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