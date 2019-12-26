Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılacak
|26 Aralık 2019 00:00
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İşte o mail;
"Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatına ait kadrolara, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak görevde yükselme ve unvan değişikliği ile yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uygulanacak usul ve esasları, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. Anılan Yönetmelik ile ilgili değişiklik yapılması düşünülmektedir.
Söz konusu çalışmalarda, Yönetmelik eki Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde yapılacak değişiklikte dikkate alınmak üzere, ekte gönderilen Çizelgeye Valiliğiniz teklifinin işlenerek 31.12.2019 tarihine kadar e-posta ile gönderilmesini rica ederim."
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