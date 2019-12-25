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Yozgat'ta erik ağacı çiçek açtı

Kara kışın çetin geçtiği illerin başında yer alan Yozgat'ta, Aralık ayında erik ağacı çiçek açtı.
 25 Aralık 2019 23:16
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Yozgat'ta erik ağacı çiçek açtı

Kara kışın çetin geçtiği illerin başında yer alan Yozgat'ta, Aralık ayında erik ağacı çiçek açtı.

Yurt genelinde sıcaklıklar düştü. Bazı yerlerde kar var. Ancak Yozgat'ta bahar devam ediyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince ağaçlarda sıcak havadan nasibini aldı. Yalancı bahara aldanan erik ağacı çiçek açtı. Yozgat merkeze bağlı Köseyusuflu köyü mevkiinde Osman İçme isimli vatandaşın bahçesinde bulunan erik ağacının mevsimini şaşırıp çiçek açması şaşkınlığa neden oldu.

Bahçesinde erik ağcının çiçek açmasını gören Osman İçme "Rabbimizin bir hikmeti. Kar kış olması gerekirken ağaçlar mevsimini şaşırdı ve çiçek açtı. Sabah kalktım hayret ettim. Bugün 25 Aralık kar kış fırtına tipi olması gerekirken ağaçlar çiçek açmış hayret ettik şaşırdık. Baharın açması gerekirdi. Bu yıl çok güzel çiçek açtı ve güzel meyvesini aldık erik ağacının ama bu sefer erken açtı. Mevsimini şaşıran erik ağacı bizi de şaşırttığını" söyledi.
İhlas Haber Ajansı
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