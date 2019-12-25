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400 bin lira hibe kredi vaadiyle 20 bin TL dolandırdılar

Bursa'nın İznik ilçesinde, sosyal yardımlaşmadan yardım alan 3 çocuk annesi kadını, "400 bin lira hibe kredi çıkartacağız" diyerek 20 bin lira dolandırdılar.
 25 Aralık 2019 23:21
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400 bin lira hibe kredi vaadiyle 20 bin TL dolandırdılar

Bursa'nın İznik ilçesinde, sosyal yardımlaşmadan yardım alan 3 çocuk annesi kadını, "400 bin lira hibe kredi çıkartacağız" diyerek 20 bin lira dolandırdılar.

3 çocuk annesi Nurcan K. ile telefonda görüşen iki kişi, maddi durumu kötü olan kadına, "Devletten 400 bin lira hibe kredi almak ister misin" diye sordu. Bu soruya, "Kim istemez ki" diye cevap veren Nurcan K, kendisini telefonla arayan ve Adapazarı'ndan geldiklerini iddia ettiği İ.G. ve E.Ş. isimli iki kişiyle İznik'te buluştu. Nurcan K. ile İznik'te buluşan iki şüpheli, "Sana devletten 400 bin lira hibe kredi çıkartacağız, fakat bu krediyi çıkartmak için 20 bin lira dosya masrafı yapmamız gerekiyor" diyerek Nurcan K'den para talep etti. Parasının olmadığını ve babasından bağlanan 450 lira maaşla ve sosyal yardımlaşmadan aldığı yardımlarla geçindiğini söyleyen kadın parayı veremeyeceğini söyledi.

Kadının peşini bırakmayan iki zanlı, daha sonra yeniden kadını arayarak, "Sana bankadan kredi ayarladık, hemen Adapazar'ına gel" diyerek kadını çağırdı. Gerekli evrakları yanına alarak Adapazar'ına giden Nurcan K. iki zanlı ile birlikte bankaya gitti. Babasından aldığı maaşa karşılık kadına bir günde kredi çıkarılmasında yardımcı olan zanlılar, daha sonra taksiye bindirdikleri kadının elinden çektiği 20 bin liranın 4 bin lirasını alarak işlemleri başlatacaklarını söyledi. Aradan geçen birkaç günün ardından kadını arayan zanlılar, üç farklı hesaba paranın kalan kısmı olan 16 bin lirayı da havale ettirdi. Devletten kredi alacağını zanneden kadın, bir süre sonra parayı verdikleri kişileri aradı. Telefonda görüştüğü E.G, masraflar için 20 bin liranın yetmediğini belirterek, Nurcan K.'den yeniden para istedi. Bu olayın ardından dolandırıldığını anlayan kadın Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayetçi oldu. Soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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