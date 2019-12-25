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Profesörün öğrencilerin kıyafetine karıştığı iddiası

Özel bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Atilla G.'nin İstanbul Üniversitesi'nde koridorda iki kadın öğrenciye "Burada böyle giyinemezsiniz, burası pavyon değil" ifadelerini kullandığı iddia edildi. İstanbul Üniversitesi taciz iddiasıyla ilgili açıklama yaparak olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
 25 Aralık 2019 23:27
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Profesörün öğrencilerin kıyafetine karıştığı iddiası

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi TV Haberciliği ve Programcılığı bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Prof. Dr. Atilla Girgin'in doktora jürisine katılmak üzere gittiği İstanbul Üniversitesi'nde koridorda iki kadın öğrenciye "Burada böyle giyinemezsiniz, burası pavyon değil" ifadesini kullanarak hakaret ettiği iddia edildi.

Prof. Dr. Girgin, kendisine tepki gösteren öğrencilerin üzerine yürüdüğü öne sürülürken olayı yaşayan kadın öğrenciler de sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Olayın ardından İstanbul Üniversitesi tarafından öğretim üyesi Atilla Girgin hakkında açıklama yapıldı.

FİKİR KULÜPLERİ FEDERASYONU: SORUŞTURMA AÇILSIN

İstanbul Aydın Üniversitesi Fikir Kulüpleri Federasyonu, öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Girgin ile ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada Girgin'in, "Burası pavyon değil", 'konsomatris' gibi ifadeler kullandığı öne sürüldü. Fikir Kulüpleri Federasyonu konuyla ilgili soruşturma açılmasını talep etti.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMA YAPTI: İNCELEME BAŞLATILDI

İstanbul Üniversitesi İletişim Dekanlığı tarafından Atilla Girgin'in iki kadın öğrenciye hakaret etmesi üzerine konuyla ilgili olarak inceleme başlatıldığını söyledi. Açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Fakültemizde, 24 Aralık 2019 Salı günü gerçekleştirilen bir Doktora Jürisinde, üye olarak yer alan ve halen bir vakıf üniversitesinde profesör unvanıyla görev yapmakta olan bir öğretim üyesinin, jüri sonrası Fakültemizden ayrılmadan hemen önce koridorda karşılaştığı iki kadın öğrencimize yönelik hakareti ile ilgili derhal inceleme başlatılmıştır.

Üniversitemizin ve Fakültemizin, öğrenci odaklı anlayışı ve bilim etiğine tam bağlılık yönündeki değerleri çerçevesinde, yaşanan bu durumun tasvip edilmesi mümkün değildir. Dekanlığımız, konuyla ile ilgili tüm süreçlerin takipçisi olacaktır.

Öğrencilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Memurlar.Net
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