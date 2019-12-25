Kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı öldü		 
Profesörün öğrencilerin kıyafetine karıştığı iddiası		 
Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun 'yok' dediği belgeyi yayımladı		 
3 ilde eğitime kar engeli		 
Etek boyu ölçen hakim ile ilgili yeni gelişme!		 
Şiddetli rüzgar yaşlı kadını savurup yere böyle düşürdü Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (23-29) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tunceli'den 2 bin 119 öğrenci uçakla Türkiyeyi gezdi

Tuncel Valiliği, iki yılda 2 bin 119 çocuğu, Türkiye'nin farklı kentlerini tanıması ve tatil yapabilmeleri için uçakla geziye gönderdi.
 25 Aralık 2019 23:33
Yazdır
Tunceli'den 2 bin 119 öğrenci uçakla Türkiyeyi gezdi

Tuncel Valiliği, iki yılda 2 bin 119 çocuğu, Türkiye'nin farklı kentlerini tanıması ve tatil yapabilmeleri için uçakla geziye gönderdi.

Vali Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir kaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli'nin, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun destekleriyle, güvenlik güçlerinin teröristle mücadelede başarılı operasyonları sonucu huzur şehri haline geldiğini söyledi.

Görev yaptığı yerlerde devletin şefkatini, merhametini, güler yüzünü, yetim ve öksüz çocuklar, yaşlılar ve engellilere gösterdiğini vurgulayan Sonel, "Tunceli'de çocuklarımızın ruhsal ve bedensel gelişimi için her türlü projeye destek veriyoruz. Çünkü çocuklarımız ve gençlerimiz bizlerin geleceğidir." dedi.

Soner, çocukların gezilere gönderilmesine hayırsever iş insanlarının destek verdiğini ve devlet millet işbirliğiyle organizasyonlar yaptıklarını belirterek, "2 bin 119 çocuğumuzu da başta İstanbul olmak üzere ülkemizin farklı kentlerini tanımları ve gezmeleri için uçaklarla tatile gönderdik. İlk defa uçağa binen, il dışına çıkan çocuklarımız oldu. Onlar bu gezilerle güzel vakit geçirdiler ve mutlu oldular, biz de onlarının mutluluklarıyla sevindik. Bugün olduğu gibi her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Batman Valiliği, Ahmet için yardım komisyonu kurdu
25 Aralık 2019 21:48		 Kimlikleri yenileme süresi yıl sonunda bitiyor mu?
25 Aralık 2019 19:58
Emniyetten yılbaşı öncesi AŞTİ'de huzur uygulaması
25 Aralık 2019 19:11		 TCDD de, güvenlik soruşturması yapmayacak
25 Aralık 2019 17:51
Gıda ile temas eden plastik malzemelere düzenleme
25 Aralık 2019 17:16		 E-devletten elektrik ve doğalgaz aboneliği feshi yapılabilecek
25 Aralık 2019 16:44
TMSF'den Kepez Elektrik'e ait otele ilişkin açıklama
25 Aralık 2019 16:17		 Köprü ve otoyol geliri 2 milyar TL'ye dayandı
25 Aralık 2019 14:48
15 Temmuz Şehitler Otogarı ihalesinin kazananı belli oldu
25 Aralık 2019 14:05		 Üniversitelerin yeni bölümleri ve kontenjanları planlanıyor
25 Aralık 2019 13:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapılacak mı?00:01 - 26 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - MEB; Sosyal Etkinlik Modülüne veri girmeyenleri uyardı00:00 - Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılacak23:49 - Ziraat Mühendislerinin istihdamı hakkında soru önergesi23:44 - Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi23:39 - Kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı öldü23:33 - Tunceli'den 2 bin 119 öğrenci uçakla Türkiyeyi gezdi23:27 - Profesörün öğrencilerin kıyafetine karıştığı iddiası23:21 - 400 bin lira hibe kredi vaadiyle 20 bin TL dolandırdılar
23:16 - Yozgat'ta erik ağacı çiçek açtı23:11 - Öğretmenler doğa yürüyüşünde stres attı23:06 - Gümüşhane'de vatandaşların kimlik yenileme telaşı23:01 - Meteorolojiden 2 il için yoğun kar yağışı uyarısı22:56 - Şanlıurfa'nın tarihi 'kümbet evleri' turizme kazandırılacak22:50 - Yerli süper kahramanlar 'insanlığı' kurtaracak22:44 - Başlattığı yardım kampanyayı büyüterek 100 okula ulaştı22:38 - Üniversite kampüsündeki ağaç, baykuş kreşi oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB; Sosyal Etkinlik Modülüne veri girmeyenleri uyardı
Akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapılacak mı?
Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılacak
26 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
adalet bakanının tarikat liderinin elini öpmesi 5
öğretmeye çalışmak 5
akla ziyan 4
kanal istanbul lazım çünkü karadeniz patlayabilir 3
oneiroloji 5
cezaevlerindekilere din kültürü ve ahlak bilgisi dersi verilmesi 2
iş fikirleri 2
29.12.2019 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 3
evlilik 1
görülen lüzum üzerine 1
SON İLANLAR
Karabük Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Yüksk Teknoloji Enstitüsü lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
İstanbul Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Giresun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Gebze Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam