Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
|25 Aralık 2019 23:44
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Karaman'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mithat Ersin, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaman-Konya kara yolu üzerinde Feyzi Ş. yönetimindeki 33 DIS 36 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Otomobilde bulunan ve sınır ötesindeki birliğinden izinli geldiği öğrenilen Uzman Çavuş Mithat Ersin (23) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ersin'in cenazesi daha sonra ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Mersin'in Erdemli ilçesindeki devlet hastanesi morguna getirildi.
İşlemlerin ardından Çamlı Mahallesi'nde babası Hanifi Ersin ile annesi Arife Ersin'in bulunduğu baba ocağında helallik alındı. Defin için Çamlı Mahallesi'ndeki asri mezarlığa götürülen Ersin'in cenazesi, Erdemli Müftüsü Hayri Erenay tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan, uzman çavuşun silah arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.
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