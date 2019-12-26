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'Evlat nöbeti'ndeki Hüsniye Kaya kızına kavuştu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Hüsniye Kaya'nın kızı Mekiye (19), Irak'ta terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu.
 26 Aralık 2019 03:54
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'Evlat nöbeti'ndeki Hüsniye Kaya kızına kavuştu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Hüsniye Kaya'nın kızı Mekiye (19), Irak'ta terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu. Türkiye'ye getirilen Kaya'nın teslim olduğu haberi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından aileye telefonla haber verilirken, böylelikle evlat nöbeti tutan ailelerden Hacire Akar ve Hatice Ceylan'dan sonra Hüsniye Kaya'da evladına kavuşmuş oldu.

Diyarbakırlı Hüseyin- Hüsniye Kaya çifti, 5 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK kaçırılıp Suriye'ye götürülen kızı Mekiye için 8 Eylül günü HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

Anne Kaya'nın oturma eylemi 99 gündür HDP il binası önünde sürerken, kızı Mekiye 21 Aralık'ta terör örgütü PKK'dan kaçıp Erbil kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçlerine teslim oldu. Burada yapılan görüşmelerin ardından Mekiye'nin, Şırnak'ın Silopi ilçesinden Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.

Müjdeli haberi Bakan Soylu aileye verdi

Mekiye Kaya'nın gündüz saatlerinde ailesiyle buluşturulacağı belirtilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hüseyin- Hüsniye Kaya çiftini telefonla arayarak Mekiye'nin Türkiye getirildiğini ve gündüz saatlerinde kendilerine teslim edileceğini söyledi.

"Devletim güçlüdür, Allah razı olsun devletimizden"

Müjdeli haberle sevince boğulan Hüsniye Kaya, "5 yıldır ne gecemiz var ne gündüzümüz. Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evimizde bayram havası var. Kızımı görmek istiyorum. Devletim güçlüdür, Allah razı olsun devletimizden" dedi.

"Devletim için canımı feda ederim. Bana kızımı getirdiler"

Çok Türkçe bilmediği için Kürtçe'de konuşan Anne Kaya, "Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya söz verdim. Kendisine dedim kızım geri geldi ama diğer ailelere destek vermek için tekrar çadıra gideceğim.Kızımı bana geri getirdiler ben kızım için canımı feda ederim. Devletim için canımı feda ederim. Bana kızımı getirdiler ve devlet bana silah verir ise onlarla birlikte terör örgütüne karşı savaşırım. Sevinçten söyleyecek söz bulamıyorum" diye konuştu.

Baba Hüseyin Kaya da, evladına kavuşacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Hüsniye Kaya kızına seslenmişti

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan Hüsniye Kaya, kızına şöyle seslenmişti: "Kızım HDP'lilere bağlı kişiler tarafından götürüldü. Kızımı okuldan kandırdılar, sonra da HDP'ye teslim ettiler. O günden bu yana haber alamadım. Kızım beni duyuyor ve görüyor ise arkadaşları ile bir yolunu bulup askere teslim olsun. Hatice'nin oğlu Cafer gelip teslim oldu ve anne ile babası çok mutlu oldu. Kızım Mekiye belki sizi orada tehdit ediyorlar, 'Siz teslim olunca size zulüm ederler' gibi sözler söylüyorlar. İnan kızım öyle bir şey yok. Devlet çok iyi ve güçlüdür. Arkadaşlarınızla Türkiye sınırına kaçın, gidin askerlerimize teslim olun. Mekiye sen annenin halini görmüyor musun, annen bu kaldırımların üzerinde çürüdü, kurban olduğum kızım çık gel artık. Çok hastayım kızım, artık ayaklarım tutmuyor. Mekiye dön gel eve"

Öte yandan, HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden Hacire Akar ile Hatice Ceylan'ın oğulları da güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuşmuştu.
İhlas Haber Ajansı
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