Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde Değişiklik
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı Maddesi Kapsamında Görev Yapan Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik.
|26 Aralık 2019 07:28
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 375 SAYILI KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 26 NCI MADDESİ
KAPSAMINDA GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ
PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİĞİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 21/6/2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı Maddesi Kapsamında Görev Yapan Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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