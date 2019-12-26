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Asgari ücrette sona gelindi

Önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere yarın son toplantı yapılacak.
 26 Aralık 2019 08:00
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Asgari ücrette sona gelindi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısını bugün saat 14.00'te yapılacağını duyurdu. İlk toplantısını 2 Aralık 2019'da yapan komisyonda bugün işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek. Toplantıda, 2020 yılında uygulanacak asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

GÖZLER HÜKÜMETTE

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücret sürecini Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türk-İş'in, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı 'konuşmama' ısrarı sürüyor. İşveren tarafını temsil eden TİSK, işveren desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilmesini, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmamasını, asgari ücret belirlenirken de ekonomik dengelerin göz önünde tutulmasını istiyor. Geçtiğimiz günlerdeki Malezya dönüşünde asgari ücretle ilgili bir soruya "Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir görelim. İnşallah tarafları memnun edecek bir adımı atarız" açıklamasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması da görüşmeleri ayrı bir boyuta taşımıştı.

Oy çokluğuyla karar veriliyor

Asgari ücret 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişi tarafından belirleniyor. İşçi tarafını, en fazla üyeye sahip olan sendika olan Türk-İş temsil ediyor. Türk-iş teklifini diğer sendikalarla da paylaşarak ortak karar açıkladı. Halen asgari ücret 2020 lira 90 kuruş net olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 3 bin 6 lira 12 kuruş.
Türkiye
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