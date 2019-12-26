Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı		 

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Kahramanmaraş çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.