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Mehmetçik Libya'da 'sıcak çatışmaya' girmeyecek

Libya'ya gidecek TSK personeli ilk etapta askeri eğitim verecek. Hem karada hem denizde 'üs' kurması da gündeme gelebilecek
 26 Aralık 2019 08:16
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Mehmetçik Libya'da 'sıcak çatışmaya' girmeyecek

Türkiye ile Libya arasında hem askeri ve güvenlik alanında hem de Doğu Akdeniz'de iş birliği yapılmasını öngören mutabakat muhtıralarından sonra, TSK'nın Libya'ya göndereceği personelle ilgili hazırlıkları sürüyor. Yılbaşından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, TSK personelinin yurtdışına gönderilmesi konusunda TBMM'ye 'yetki tezkeresi' sunulacak. Tezkerenin Ocak ayı bitmeden Meclis'ten geçirilmesi hedefleniyor.

AK Parti kaynakları, Libya'ya asker gönderme konusunda hazırlanan yetki tezkeresi ile 'Mehmetçiğin sıcak çatışmaya' girmesinin söz konusu olmayacağını dile getirdi. Libya'ya gidecek askeri personelin ilk etapta 'Askeri eğitim-öğretim, tecrübe aktarımı, savunma ofisi kurulması' gibi konularda görevli olacağı ifade ediliyor. İki ülke arasında terörizmle mücadele konusunda da iş birliği yapılacağını belirten AK Parti kaynakları, bu kapsamda savunma ofisinin kurulması ve ani müdahale gücü oluşturulmasının gündeme geleceğini, TSK'ya bağlı kara, deniz ve hava unsurlarından gidecek personel sayısının da Libya tarafından gelecek talebe bağlı olduğu, gelişmelere göre bu sayıya karar verileceğini kaydetti. Edinilen bilgilere göre Libya'ya gidecek personelin bu ülkede hem karada hem denizde 'üs' kurması da gündeme gelebilecek.

Tezkerenin kapsamı ve süresi konusundaki çalışmaların sürdüğünü belirten AK Parti kurmayları, "Büyük ihtimalle asker gönderilmesine ilişkin yetki bir yıllığına istenecek. Bir yılın sonunda, ihtiyaç olursa bu sürenin uzatılması talep edilecek. Libya ile yapılan mutabakat muhtırası güvenlik, askeri eğitim ve öğretim, savunma sanayi, terörizmle ve yasa dışı göçle mücadele, lojistik alanında iş birliği, haritacılık alanında iş birliği ile askeri planlama, tecrübe aktarımı ve talep olması halinde karşılıklı savunma ve güvenlik ofisi kurulması gibi konuları kapsıyor. Tüm bu konularda, kaç personele ihtiyaç var? Kapsamı ne olacak? Bu konudaki hazırlıklar sürüyor. Ama Türkiye Libya'da savaşa gitmiyor, Mehmetçik orada sıcak bir çatışmaya girmek için gitmiyor" değerlendirmesini yaptı.

Yücel KAYAOĞLU
Türkiye
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