Arap kanalında 'Satılık Türk vatandaşlığı' rezaleti

250 bin dolarlık gayrimenkul satışıyla vatandaşlık verileceği tepkilere neden olmaya devam ederken, tartışmalara konu olan promosyonun hazırlanan reklam filmleri ile Arap kanallarında yayınlandığı ortaya çıktı.

Reklamlarda, "Türk vatandaşlığı' reklamları ve '250 bin dolara emlak satın al ve 71'den fazla ülkeye vizesiz girmeyi sağlayacak Türk pasaportunu elde et. Çok kolay, hem de 90 gün içinde" denildiği görüldü. Türkiye'nin gururunu inciten reklamlar Meclis gündemine de taşındı.

'TÜRK VATANDAŞLIĞI PROMOSYON MU?'

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Türk vatandaşlığı promosyon olarak mı pazarlanıyor?" diyerek TBMM'ye önerge verdi.

Sözcü'nün aktardığına göre Öztunç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını reklam vererek pazarlamaya çalışmanın, manevi değerlerimize ve ulus bilincine zarar verdiği yönündeki eleştirilere katılıyor musunuz?" diye sordu. Öztunç, "Bugün 250 bin dolar tutarında konut alan bir yabancı Türk vatandaşı olmaya hak kazanmaktadır. Türk vatandaşlığının ticari bir malzeme gibi Arap ülkelerindeki TV'lere reklam verilerek pazarlaması Türklük gururunu da incitmektedir" dedi.