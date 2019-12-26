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Balıkesir'de 3.5'lik deprem
Balıkesir'de yerin 6.99 kilometre altında 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi
|26 Aralık 2019 08:24
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