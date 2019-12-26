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Balıkesir'de 3.5'lik deprem

Balıkesir'de yerin 6.99 kilometre altında 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi
 26 Aralık 2019 08:24
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Balıkesir'de 3.5'lik deprem

AFAD, Balıkesir'de saat 05:50'de 3.5 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin 6.99 kilometre olduğu bildirildi.
Anadolu Ajansı
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