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Kanal İstanbul'a itiraz dilekçesi vermek isteyenler kuyruk oluşturdu
Kanal İstanbul projesi için hazırlanan ÇED raporunun askıya çıkarılmasının ardından projeye itiraz etmek isteyen yüzlerce kişi, hazır dilekçelerle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat etti
|26 Aralık 2019 08:27
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Türkiye gündeminden düşmeyen Kanal İstanbul projesi için hazırlanan ÇED raporu önceki gün askıya çıkarıldı. Rapor halkın görüş, öneri ve itirazları için 10 gün boyunca askıda kalacak.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Kanal İstanbul projesine karşı çıkanlar ise CHP İstanbul yönetiminin çağrısıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat etmeye başladı.
Hazır dilekçeleri iletmek için müdürlüklere gelenler ise uzun kuyruklar oluşturdu.
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