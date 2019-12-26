SGK Başkanı Bakan Yardımcısı oldu		 
Mehmetçik Libya'da 'sıcak çatışmaya' girmeyecek		 
OHAL Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı		 
Asgari ücrette sona gelindi		 
Kanal İstanbul'da 14 iddiaya 14 cevap		 
Her atın bir arpa yeyişi vardır! Video		 
Günün en çok paylaşılan fotoğrafları Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni yılda gündemimize girecek 19 yenilik

2020'de 81 milyon vatandaşı ilgilendiren düzenlemeler hayata geçiyor. Tapudan enerjiye, vergiden hastaneye, gıdadan emekliliğe kadar birçok alanda yeni hayat başlayacak
 26 Aralık 2019 08:31
Yazdır
Yeni yılda gündemimize girecek 19 yenilik

Yeni yılda milyonlarca vatandaşın hayatını değiştirecek düzenlemeler devreye giriyor. Tapuda devir işlemleri kolaylaşacak. Esnaf için işsizlik fonu kurulacak. Konutta gerçek değer dönemi başlayacak. Kayıt dışını önlemek için e-fatura, e-irsaliye dönemi devreye girecek. Vatandaşlar 5G teknolojisini deneyimlemeye başlayacak. Bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek. Konaklama ve dijital hizmet vergisi uygulaması başlayacak. İşte yeni yılda yeni hayat...

TAPUDA DEVİR KOLAYLAŞIYOR:

Taşınmaz devir işlemleri, taraflar farklı tapu müdürlüklerinde bulunsalar dahi yapılabilecek. Yurtdışından da devir işlemi yapmak mümkün hale geliyor. Detaylar yönetmelikle düzenlenecek.

BELEDİYELERDE SIFIR ATIK:

Tüm kamu kurumları, nüfusu 250 bin ve üzerindeki belediyelerle 5 bin metrekareden büyük AVM'ler sıfır atık uygulamasına geçecek. 500- 1.000 arası çalışanı bulunan kamu kurumları, 100 ve daha az öğrencili okullar, turizm işletme belgesi olan yerler de sisteme geçecek.

VİOP'TA AKŞAM SEANSI:

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) belirli sözleşmelerde uygulanacak "Akşam Seansı"17 Ocak 2020'de devreye alınacak. VİOP'ta devreye alınacak Akşam Seansı, normal seansta sürekli müzayede işlemlerinin saat 18.15'te sona ermesinin ardından saat 19.00'da başlayacak ve saat 23.00'e kadar devam edecek.

GIDADA ARACISIZ MODEL:

Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde kurulan Sera A.Ş. 2020'den itibaren çiftçilerle alım garantili sözleşme imzalayacak. Ürünleri markete doğrudan ulaştırarak hem aracı sayısını azaltılacak hem de sağlıklı ve güvenilir ürünleri tüketici ile buluşturacak.

KONAKLAMA VE DİJİTALE VERGİ:

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinden konaklama vergisi alınacak. Oran, 31 Aralık 2020'ye kadar yüzde 1 olacak. Her türlü reklam hizmetleri artık dijital hizmet vergisine tabi olacak. Dijital hizmet vergisi yüzde 7.5 olacak.

KONUTTA GERÇEK DEĞER:

Gayrimenkul alıp satanları ilgilendiren önemli bir düzenleme hayatımıza giriyor. 1 Ocak'tan itibaren konutta gerçek değer dönemi artık resmen başlıyor. Rayiç bedel ile tapulara kaydedilen satış bedeli gerçek değerine ulaşacak.

ENERJİ BELGESİ ŞART:

Konutlarda, enerji kimlik belgesi zorunluluğu başlıyor. Enerji Kimlik Belgesi, binalardaki enerjinin israfını önlemek amacıyla zorunlu tutuluyor. Belge temin edilmezse binaya iskan verilmeyecek. Dolayısıyla kiralama, satma gibi gereksinimler karşılanamayacak.

AMBALAJLI ÜRÜNE KİMLİK:

Beslenme bildirimi uygulaması ambalajlı ürünlerde de başlıyor. Artık enerji ve besin öğeleri, 100 gram veya 100 ml. ürün için ambalaj üzerinde belirtilecek.

AHİLİK FONU BAŞLIYOR:

Esnafın işsizlik fonu başlıyor. Sigortalılar, her ay prime esas günlük kazançlarından yüzde 2 ödeyecek, devlet ise yüzde 1 oranında pay aktaracak. Dükkanını kapatan esnaf, fondan yararlanacak.

E-FATURA, E-DEFTER, E-ARŞİV:

Mükellefler hasılatlarına göre e-fatura, e-defter, e-irsaliye, e-arşiv uygulamasına geçecek. 2018 yılı brüt satış hasılatları 10 milyon TL ve üzeri olan firmalar, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla e-faturaarşiv fatura ve e-defter uygulamalarına birlikte geçiş yapmak zorunda. Böylece sahte ve naylon faturanın önüne geçilmesi hedefleniyor

ELEKTRİKTE YENİ TARİFE:

Elektriğini yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli gelecek. Vatandaş isterse sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek.

5G HAYATIMIZA GİRECEK:

5G teknolojisi küresel çapta kullanılmaya başlanacak. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri şimdiden 5G destekli cihazlarını piyasaya sunmaya başladı. Türkiye'de de 2020'de farklı alanlarda 5G deneyimlenecek.

SINIRDA ARAÇ TRAFİĞİNE SON:

Sınır kapılarındaki araç trafiğinin yönetilmesi için Randevulu Sanal Sıra Sistemi uygulaması devreye girecek.

KYK BORÇLARI YAPILANACAK:

Üniversite hayatı süresince KYK'den öğrenim kredisi alan öğrencilerin borçlarının yapılandırılması çalışması tamamlanacak. 5 milyon öğrenciyi ilgilendiren çalışma hayata geçirilecek.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK:

Bireysel emeklilik sistemine girenlere sağlanan devlet desteği yaşa göre değişecek. Evlilik, sağlık, eğitim için nakit çekilebilecek.

YARGIDA YENİ DÖNEM:

Seri muhakeme ve basit yargılama usulleri yeni yılda uygulanacak. Kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda seri muhakeme ile basit yargılama usulü uygulanmayacak. Kovuşturma evresine geçilmiş dosyalarda kamu davasının açılmasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

ATIK YAĞA YASAK:

Çevre ve insan sağlığının korunması için madeni atık yağları kapsayan yönetmelik yürürlüğe giriyor. Motor yağı değişimi yapılan işletmeler belge almak zorunda. Atık yağların ithalatı da yasaklanıyor.

VERGİ CEZASI BANKAYA:

1 Ocak 2020 tarihinden sonra özel bankalar vergi tahsil edemeyecek. Vergi tahsilatları kamu bankaları tarafından yapılacak. Vergi, harç, ceza ve diğer alacaklar vergi daireleri vezneleri haricinde PTT'den de tahsil edilecek.

ROBOTLA MUAYENE DÖNEMİ:

2020'nin ikinci yarısından sonra hastaları robotlar muayene edecek. Hangi hastalığın olduğunun ilk 5 tanısını koyup hangi branşa gideceğinize karar verecek
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu hafta 8 film vizyona girecek
26 Aralık 2019 10:08		 Adana'nın Ceyhan ilçesinde sağanak nedeniyle eğitime ara verildi
26 Aralık 2019 09:51
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
26 Aralık 2019 09:50		 Adana'da sağanak ve taşkınlar hayatı olumsuz etkiliyor
26 Aralık 2019 09:46
Profesörden mini etekli öğrenciye saldırı
26 Aralık 2019 08:57		 4 milyon kişinin gidecek yeri yok
26 Aralık 2019 06:40
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
26 Aralık 2019 06:30		 'Evlat nöbeti'ndeki Hüsniye Kaya kızına kavuştu
26 Aralık 2019 03:54
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
25 Aralık 2019 23:44		 Kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı öldü
25 Aralık 2019 23:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:19 - Borsa, güne yükselişle başladı10:17 - Akbank 714.5 milyon liralık alacağını sattı10:12 - İtirafçı olan mahrem imam FETÖ-PKK ilişkisini anlattı10:08 - Bu hafta 8 film vizyona girecek10:00 - Sözlü sınavdan elenen aday Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kıyamet günümü mü bekleyeceğiz10:00 - SGK Başkanı Bakan Yardımcısı oldu09:51 - Adana'nın Ceyhan ilçesinde sağanak nedeniyle eğitime ara verildi09:50 - Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor09:47 - Şırnak'ta kömür ocağında göçük altında kalan kişinin cesedine ulaşıldı09:46 - Adana'da sağanak ve taşkınlar hayatı olumsuz etkiliyor
09:36 - TEMSAN'ın ana statüsü yeniden belirlendi09:35 - Güne başlarken döviz fiyatları09:26 - Adil Öksüz'ün MİT mensubu olduğuna dair belge sahteymiş09:19 - Karayollarında durum09:17 - 2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek09:05 - OHAL Komisyonu 2 yıllık kapsamlı bir bilgi notu yayımladı08:57 - Profesörden mini etekli öğrenciye saldırı08:52 - Van'da hidrojen devrimi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyonu 2 yıllık kapsamlı bir bilgi notu yayımladı
26 Aralık 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Asgari ücrette sona gelindi
OHAL Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
Arap kanalında 'Satılık Türk vatandaşlığı' rezaleti
Sözlü sınavdan elenen aday Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kıyamet günümü mü bekleyeceğiz
Kanal İstanbul'da 14 iddiaya 14 cevap
Akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapılacak mı?
MEB; Sosyal Etkinlik Modülüne veri girmeyenleri uyardı
Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
canan karatay 1
yanlış anlaşılan şarkı sözleri 1
kuru patlıcan dolması 6
120 bin suriyelinin türkiye sınırına dayanması 3
daha güçlü bir türkiye için evet 1
sinestezi 1
sözlüğü talan etmek 3
feriştah yenge 6
Enbiya 2
kanal istanbul'u yapacağız yapacağız yapacağız 3
SON İLANLAR
Muğla Bodrum Belediyesi 24 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 8 İşçi Alacak
Kayseri Erciyes Turizm 10 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 65 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 6 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 65 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir Bergama SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Çanakkale Gelibolu Katı Atık Yönetim Birliği 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam