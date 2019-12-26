SGK Başkanı Bakan Yardımcısı oldu		 
Mehmetçik Libya'da 'sıcak çatışmaya' girmeyecek		 
OHAL Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı		 
Asgari ücrette sona gelindi		 
Kanal İstanbul'da 14 iddiaya 14 cevap		 
Her atın bir arpa yeyişi vardır! Video		 
Günün en çok paylaşılan fotoğrafları Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van'da hidrojen devrimi

İlim Yayma ödülü sahibi Prof. Mehmet Zahmakıran, en temiz ve en ucuz enerji çözümünü AKŞAM'a açıkladı: "Hidrojeni depolama sorununu 'bor' ile çözdük. Yerli elektrikli otomobilde ve savunma sanayiinde kullanılabilir."
 26 Aralık 2019 08:52
Yazdır
Van'da hidrojen devrimi

İlim Yayma Vakfı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "İlim Yayma Ödülleri" sahiplerini buldu. "Mühendislik, doğa ve sağlık" ödülünü alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran çalışmalarını AKŞAM'a anlattı. Hidrojeni ülkemizde en çok bulunan bor madenini kullanarak depolayıp elektrik enerjisine dönüştüren Prof. Dr. Zahmakıran çalışmasının yerli otomobil ve savunma endüstrilerinde kullanacağını ifade etti. Zahmakıran'ın yurtdışındaki Türk bilim adamlarına da çağrısı var: "Ben ABD'den ülkeme hizmet için geldim. Sizin de Türkiye'ye gelip ülkemizin büyümesine katkı sunmanızın zamanıdır."

20 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞTI

Prof. Dr. Zahmakıran alanında tüm dünyada en güncel konulardan birisi olan hidrojenin yakıt olarak kullanılması için araştırmalarına 2011 yılında başladı. Tüm dünya için son derece önemli sonuç elde edilen araştırma için Zahmakıran başkanlığında üçü akademisyen 20 kişilik ekip yoğun bir çalışma ortaya koydu. Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran çalışmasının otomotiv ve savunma endüstrilerinde kullanılabileceğini de ifade edip çalışmanın endüstriye sunacağı katkıları şu şekilde anlattı:

ENERJİDE KARANLIK DÖNEM

"Tüm dünyada nüfus çok hızlı şekilde artarken teknolojiye olan ihtiyacımız ve dolayısıyla enerjiye olan ihtiyacımız korkunç bir hızla artmakta. Dünyanın en saygın bilim dergisi olan Science Dergisi'nin analizine göre nüfus bu hızla artmaya ve endüstrinin başlıca enerji kaynağı olan fosil enerji kullanımı bu seviyede tüketilmeye devam ederse 20-25 yıl içinde "karanlık dönem"e gireceğiz. Evimizi aydınlatacak enerjiyi nereden bulacağımızı düşüneceğiz. Rüzgar, hidroelektrik ve güneş enerjisi gibi alternatiflerimiz var ancak mevsimsel farklılıklar dolayısıyla sürdürülebilir daha güçlü bir enerjiye ihtiyacımız var."

ÇEVRE DOSTU HİDROJEN

"Son derece çevre dostu ve çok güçlü bir enerji kaynağı olarak hidrojenin yakıt hücresi olarak düşünülmesi tüm dünyada kabul görmekte. Ancak burada korkunç bir patlayıcı ve yıkıcı güce sahip olan hidrojenin nasıl depolanacağı sorunu ortaya çıkmakta. Böylece hidrojenin kimyasal maddelerin içinde saklanmasına karar verildi ki bizim çalışmamız burada başlamakta. Ben çalışmamda hidrojeni dünyada en çok sayıda sahip olduğumuz borun içine depoladım. Farklı bor kimyasallarında saklanan hidrojeni nanokatalizörler ve nanoteknolojiyle açığa çıkarıp elektrik enerjisi elde etmeyi başardım."

Zahmakıran, ödülünü Başkan Erdoğan'dan aldı.

VAN'DA ORTAYA ÇIKAN MUCİZE

"2011'de ABD'den geldiğimden bu yana üzerinde çalıştığım bir alandı bu. O yıllardan bugüne kadar ben de dahil üç akademisyen toplam 20 kişilik bir ekiple Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde uzun yıllar farklı deneysel süreçlerle çalışmalarımızı sürdürdük ve sonunda başardık. Ben yurtdışına giden genç bilim insanı meslektaşlarıma da buradan seslenmek istiyorum. Devletinize güvenin ve Türkiye'nin yükselen gücüyle gururlanıp bu imkanlardan faydalanmak için geri gelin. Bakın biz Van'da devletimin verdiği imkanlarla şimdi Batı'daki birçok laboratuvardan daha yüksek teknolojiye sahip bir laboratuvara sahibiz. Türkiye teknolojide, savunma sanayiinde güçleniyor. Tüm dünya milli çıkarlara göre yeniden çiziliyor dolayısıyla genç bilim insanlarımızın Türkiye'ye gelip büyümesine katkı sunmalarının zamanıdır."

OTOMOTİV SEKTÖRÜNE KATKI SAĞLAYACAK

"Çalışmamız yakın gelecekte en çok otomotiv sektörüne katkı sağlayacaktır. Tüm dünyada elektrik enerjisiyle çalışan hibrid araçlar yapılırken bizim çalışmamız da bu araçların alternatif enerji kaynakları arasında yer alacaktır diye düşünüyorum. Bu çalışma yakıt hücresi entegre edilmiş yerli hibrit otomobillerimiz de uygulanabilir. Şu anda araştırmalarımı milli savunma sektörümüzde savaş uçaklarımız ve roket sistemlerimiz için önemli olan özel bir çalışma üzerinde yoğunlaştırdım."

Emre ÖZTÜRK
Akşam
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Van YYÜ'den Hisarcıkloğlu'na 'fahri doktora' unvanı
25 Aralık 2019 19:19		 Milli davalara bilimsel destek
25 Aralık 2019 09:01
Yurt dışı kariyerini bırakıp Van'ı tercih etti
24 Aralık 2019 13:47		 15 AB ülkesinin yer aldığı projeyi Türkiye'de Egeli akademisyen yürütecek
24 Aralık 2019 13:31
'Kamu kurumlarına 'Ar-Ge' hizmeti başlatıyoruz'
24 Aralık 2019 11:15		 Tehdit altında olan ve gelecekteki meslekler
24 Aralık 2019 09:44
Alman profesörün kitapları arkeologlara ışık tutuyor
19 Aralık 2019 23:03		 Doçentlik başvuruları için düzenleme yapılacak
19 Aralık 2019 15:07
AYM, gelirden yüksek nafakayı hak ihlali saydı
17 Aralık 2019 12:04		 URAP, 100 Türk Üniversitesinin Dünya sıralamalarını açıkladı
16 Aralık 2019 13:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:19 - Borsa, güne yükselişle başladı10:17 - Akbank 714.5 milyon liralık alacağını sattı10:12 - İtirafçı olan mahrem imam FETÖ-PKK ilişkisini anlattı10:08 - Bu hafta 8 film vizyona girecek10:00 - Sözlü sınavdan elenen aday Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kıyamet günümü mü bekleyeceğiz10:00 - SGK Başkanı Bakan Yardımcısı oldu09:51 - Adana'nın Ceyhan ilçesinde sağanak nedeniyle eğitime ara verildi09:50 - Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor09:47 - Şırnak'ta kömür ocağında göçük altında kalan kişinin cesedine ulaşıldı09:46 - Adana'da sağanak ve taşkınlar hayatı olumsuz etkiliyor
09:36 - TEMSAN'ın ana statüsü yeniden belirlendi09:35 - Güne başlarken döviz fiyatları09:26 - Adil Öksüz'ün MİT mensubu olduğuna dair belge sahteymiş09:19 - Karayollarında durum09:17 - 2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek09:05 - OHAL Komisyonu 2 yıllık kapsamlı bir bilgi notu yayımladı08:57 - Profesörden mini etekli öğrenciye saldırı08:52 - Van'da hidrojen devrimi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyonu 2 yıllık kapsamlı bir bilgi notu yayımladı
26 Aralık 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Asgari ücrette sona gelindi
OHAL Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
Arap kanalında 'Satılık Türk vatandaşlığı' rezaleti
Sözlü sınavdan elenen aday Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kıyamet günümü mü bekleyeceğiz
Kanal İstanbul'da 14 iddiaya 14 cevap
Akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapılacak mı?
MEB; Sosyal Etkinlik Modülüne veri girmeyenleri uyardı
Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
görüşmek üzere 1
ezan sesi 1
canan karatay 1
sinestezi 1
27.12.2019 fenerbahçe vs valencia maçı 4
Rıza imalatı 2
kanal istanbul'u yapacağız yapacağız yapacağız 3
gemileri karadan yürütmek 2
22.12.2019 fenerbahce vs besiktas maci 3
fikir yürütmek 3
SON İLANLAR
Muğla Bodrum Belediyesi 24 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 8 İşçi Alacak
Kayseri Erciyes Turizm 10 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 65 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 6 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 65 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir Bergama SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Çanakkale Gelibolu Katı Atık Yönetim Birliği 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam