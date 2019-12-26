2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı belirlendi
|26 Aralık 2019 09:17
|Yazdır
Cumhurbaşkanı kararı ile 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2020 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.
Buna göre, istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 6 bin 676'sı doktor, 8 bin 288'i uzman doktor olacak.
Kararda 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri ve unvanlar şöyle sıralandı:
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|OHAL Komisyonu 2 yıllık kapsamlı bir bilgi notu yayımladı
26 Aralık 2019 09:05
|OHAL Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
26 Aralık 2019 08:05
|Kanal İstanbul'da 14 iddiaya 14 cevap
26 Aralık 2019 07:46
|Tüm gümrüklere 'hızlanın' talimatı
26 Aralık 2019 07:10
|İlk defa yerli ve milli bir motor askeri araçlara entegre ediliyor
26 Aralık 2019 06:10
|Tunceli'den 2 bin 119 öğrenci uçakla Türkiyeyi gezdi
25 Aralık 2019 23:33
|Batman Valiliği, Ahmet için yardım komisyonu kurdu
25 Aralık 2019 21:48
|Kimlikleri yenileme süresi yıl sonunda bitiyor mu?
25 Aralık 2019 19:58
|Emniyetten yılbaşı öncesi AŞTİ'de huzur uygulaması
25 Aralık 2019 19:11
|TCDD de, güvenlik soruşturması yapmayacak
25 Aralık 2019 17:51