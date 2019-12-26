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Adil Öksüz'ün MİT mensubu olduğuna dair belge sahteymiş

Adil Öksüz'ün bir MİT ajanı olduğuna dair belgeyi mahrem imam hazırlamış.
 26 Aralık 2019 09:26
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Adil Öksüz'ün MİT mensubu olduğuna dair belge sahteymiş

FETÖ mensupları Adil Öksüz'ün bir MİT ajanı olduğuna dair belge yayımladı.

Sosyal medyada yayımlanan bu belgeye göre Adil Öksüz 'Timsah' kod adıyla MİT adına çalışıyordu.

Ancak, çok geçmeden MİT' içerisinde mahrem imam olarak örgüt adına görev yapan itirafçı o belgeyi kendisinin hazırladığını itiraf etti.

Mahkem İmam belgenin hazırlama sürecini şöyle anlattı: Ben MİT'in mahrem imamlarından biriyilm 15 Temmuz sonrası FETÖ örgütü yönetimi, Adil Öksüz'ün MİT elemeanı olduğunu gösteren sahte bir belge hazırlamamızı istedi. Bir üstün olan B.B. adlı mahrem imam bana bir 'angaje formu' gönderdi. Ben de MİT içinde bize bağlı isimlerden bazı dokümanlar temin ettim. Bu dokümanlardan seçtiğim isim ve imza bilgilerini bana gönderilen angaje formunun boş kısımlarına yapıştırdım. Adil Öksüz adına hazırlanan formu tekrar B.B. ye gönderdim. Kısa bir süre sonra bu form @denizbayrak rumuzlu twitter hesabından paylaşıldı ve yayıldı. Bu hasap örgüt tarafından yönetiliyordu."

İşte o belge:

Memurlar.Net
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