Adana'da sağanak ve taşkınlar hayatı olumsuz etkiliyor
Bazı okulların bahçeleri ile sokaklar, caddeler, ev ve iş yerleri su altında kaldı
|26 Aralık 2019 09:46
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Adana'nın Karataş ilçesinde etkisini sürdüren sağanak taşkınlara neden oldu, bazı okulların bahçeleri ile sokaklar, caddeler, ev ve iş yerleri su altında kaldı.
Sağanak nedeniyle Mehmet Akif Ortaokulunun bahçesi ile bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Kemaliye Mahallesi sakinleri de su baskınları yüzünden zor anlar yaşadı, mahalle muhtarı Mehmet Alice sokakta kayıkla ilerlemeye çalıştı.
Alice, evlerinde hasar oluşan mahalle sakinlerini kayıkla ziyaret etti.
İlçedeki tarım arazileri de su altında kaldı.
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