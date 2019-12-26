SGK Başkanı Bakan Yardımcısı oldu		 

Bazı bakanlıklara atama kararnameleri bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan atama kararnamelerine göre Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan yardımcısı Ahmet Koca görevden alındı. 2 Bakanlığı da 3 Bakan yardımcısı atandı.

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı ve Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Hasan Suver ise Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Adnan Ertem Kimdir?

1965 yılında İstanbul/Mercan'da doğdu. İlkokulu Mercan'da, ortaokul ve liseyi Erzurum'da okudu. 1983 yılında kazandığı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Ana Bilim dalında yüksek lisansa başladı.1990 yılında "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Vakıflarla İlgili Uygulamalar" adlı tezle yüksek lisansını tamamladı. 1990 yılında bu kez İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı Sosyal Değişme Bilim Dalında doktoraya başladı.1997 yılında ise "Osmanlı'da ve Cumhuriyet Döneminde Sosyal Bütünleşme Açısından Vakıflar" konulu tezle doktorasını tamamladı. Akademik çalışmalarını tamamen vakıflar üzerine yürüttü. Bilhassa vakıf mevzuatında yapılması gereken düzenlemeler ve cemaat (azınlık) vakıfları konularında ihtisası ve çalışmaları bulunmaktadır.1988 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. 1991 yılında müfettişliğe, 2002 yılında ise başmüfettişliğe atandı.

2002-2007 yılları arasında İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevini vekaleten yürüttü.Kasım 2007 tarihinde Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı.

Ertem, 14 Ekim 2010 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı. Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu üyesidir. İngilizce bilen Ertem, evli ve iki çocuk babasıdır.

Hasan Suver Kimdir?

Sürmene'de 1961 senesinde dünyaya gelen Suver, ilk ve ortaokul eğitimini Trabzon'da, lise eğitimini Samsun'da tamamladı. Hasan Suver, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümün'den mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı ve aynı okulda 'Aydınlar ve Sosyal Değişme' konulu tez çalışması gerçekleştirdi.

Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Mümder üyesidir. Çeşitli yayın organlarında edebiyat, siyaset, sosyoloji, kültür tarihi ve felsefe üzerine makaleleri yayınladı. Şiirle de ilgilenen Suver, Duyguların Gölgesinde isimli kitabını şiir severlerle buluşturdu. Hasan Suver, evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

1979 yılından beri İstanbul-Fatih'te siyaset yapan Hasan Suver, Ak Parti Fatih İlçe Teşkilatı ikinci kurucu üyesidir. 2004 yılında yapılan Yerel Seçimlerde Fatih Belediyesi meclis üyesi seçildi.

2004 yılından itibaren 3 dönem belediye meclis üyesi olarak görevini sürdüren Hasan Suver, Belediye Başkan Yardımcılığı ile Belediye Meclis Başkanlığı ve Fatih Belediyesi Başkan Vekilliği görevlerinde imzası bulunmaktadır. Son olarak 30 Nisan 2018 yılında Fatih Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştır.

Selim Bağlı Kimdir?

Mehmet Selim Bağlı, 1975 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitiren Bağlı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Ekonomisi bölümünde ise yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

1999 yılında Maliye Bakanlığı, Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Bağlı, Ocak 2000-2007 döneminde Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nda, Denetçi Yardımcısı ve Denetçi olarak görev yaptıktan sonra, 2007 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İç Denetçi olarak çalışmaya devam etti.

Bağlı, 2013 yılında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı oldu. Dr. Mehmet Selim Bağlı, 18 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na Kurum Başkanı olarak atandı. Evli, dört çocuk babası olan Bağlı, iyi derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.