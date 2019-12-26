SGK Başkanı Bakan Yardımcısı oldu		 
Mehmetçik Libya'da 'sıcak çatışmaya' girmeyecek		 
OHAL Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı		 
Asgari ücrette sona gelindi		 
Kanal İstanbul'da 14 iddiaya 14 cevap		 
Her atın bir arpa yeyişi vardır! Video		 
Günün en çok paylaşılan fotoğrafları Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu hafta 8 film vizyona girecek

Türkiye genelinde sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.
 26 Aralık 2019 10:08
Yazdır
Bu hafta 8 film vizyona girecek

Sophia Takal'ın yönettiği Cary Elwes, Imogen Poots, Brittany O'Grady, Aleyse Shannon, Lily Donoghue, Lucy Currey, Ben Black ve Simon Mead'ın rol aldığı "Kara Noel" izleyiciyle buluşacak.

1974 yapımlı aynı isimli filmin yeniden çevrimi olan film, okulların Noel tatiline girdiği dönemde parti vermek isteyen bir grup genç kadının, siyah maskeli bir katile karşı verdikleri mücadeleyi konu ediniyor.

"Barınak"

"Kaptan Amerika" filmi ile hatırlanan Lilly Heart Marriott'ın yönettiği "Barınak", distopik bir dünyada zorlu bir yolculuğa çıkan bir gencin hikayesini odağına alıyor.

Christopher Foran, Jemma Hendricks, Sean Millington, Ely Jackson, Adam Manfredi ve Kuchtova Ivica'nın rol aldığı film, bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

- "Küçük Joe"

Haftanın bir diğer bilim kurgu filmi "Küçük Joe", laboratuvar şartlarında genetik çalışmalarla elde edilen ve antidepresan etkisiyle insanlara mutluluk veren kırmızı Little Joe bitkisinin etkileri üzerinden sınırsız genetik ve bilimsel gelişmeleri sorgulamaya açıyor.

Başrollerinde Emily Beecham, Ben Whishaw, Kerry Fox, Kit Connor, Phenix Brossard, Leanne Best ve Lindsay Duncan'ın oynadığı filmi Avusturyalı sinemacı Jessica Hausner yönetti.

- "Lara"

"Oh Boy" filmiyle tanınan Jan Ole Gerster'in yönettiği "Lara", 60. yaş gününde piyanist oğlunun konserine gitmeye karar veren bir kadının, bu süreçte oğluyla olan ilişkisini ve kendi geçmişini sorgulamaya başlamasını konu ediniyor.

Senaryosu Blaz Kutin imzası taşıyan filminde Corinna Harfouch, Tom Schilling, Volkmar Kleinert, Rainer Bock, Edin Hasanovic ve Maria Dragus gibi isimler rol aldı.

- "Astral Boyut"

Chris Mul'un yönetmenliğini üstlendiği "Astral Boyut", annesinin ölümüyle zor zamanlar yaşayan ve bilimsel astral seyahat deneyimini gerçekleştirmeyi kafaya koyan bir gencin hikayesini anlatıyor.

Korku ve dram karışımı filmin başrollerinde Frank Dillane, Catherine Steadman, Damson Idris, Vanessa Grasse ve Trevor White oynuyor.

- "Şuursuz Aşk"

Umut Ertek'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği "Şuursuz Aşk", 80'li yılların çalkantılı dönemlerinde, tek derdi annesine bakmak olan bir genç ile geçmişiyle yüzleşmeye çalışan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Dram türündeki filmin başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin, Burcu Kara, Ruhi Sarı, Ayşegül Günay, Tuncer Salman, Emir Benderlioğlu, Volga Sorgu ve Ali Buhara Mete oynuyor.

- "Aslan Parçam"

Okan Ege Ergüven'in yönettiği "Aslan Parçam", kalbinden bir rahatsızlığı olan bir çocuk ile onun için tüm fedakarlıkları yapan ağabeyinin hikayesi ile beyaz perdede yer alacak.

Hacı Ali Konuk, Ergin Kılıkçıer, Eyüp Ergüven, Ayçe Abana, Zeki Ocak ve Ayşegül Yalçıner gibi isimlerin rol aldığı film; İstanbul'dan Antalya'ya yola çıkan ağabey ve kardeşin yolda başlarına gelenler etrafında dönüyor.

- "Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe"

2018 yılında gösterime giren "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"nın devamı olan animasyon film "Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe", aynı ekibin maceralarını tarihi Göbeklitepe'ye taşıyor.

İsmail Fidan'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin seslenlendirmelerini Şirin Giobbi, Levent Kol, Yağmur Sergen, Hakan Coşar, Emine Sergen Kazbek ve Aysın Işımer yaptı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adana'nın Ceyhan ilçesinde sağanak nedeniyle eğitime ara verildi
26 Aralık 2019 09:51		 Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
26 Aralık 2019 09:50
Adana'da sağanak ve taşkınlar hayatı olumsuz etkiliyor
26 Aralık 2019 09:46		 Profesörden mini etekli öğrenciye saldırı
26 Aralık 2019 08:57
Yeni yılda gündemimize girecek 19 yenilik
26 Aralık 2019 08:31		 4 milyon kişinin gidecek yeri yok
26 Aralık 2019 06:40
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
26 Aralık 2019 06:30		 'Evlat nöbeti'ndeki Hüsniye Kaya kızına kavuştu
26 Aralık 2019 03:54
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
25 Aralık 2019 23:44		 Kalp krizi geçiren Emniyet Müdür Yardımcısı öldü
25 Aralık 2019 23:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:19 - Borsa, güne yükselişle başladı10:17 - Akbank 714.5 milyon liralık alacağını sattı10:12 - İtirafçı olan mahrem imam FETÖ-PKK ilişkisini anlattı10:08 - Bu hafta 8 film vizyona girecek10:00 - Sözlü sınavdan elenen aday Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kıyamet günümü mü bekleyeceğiz10:00 - SGK Başkanı Bakan Yardımcısı oldu09:51 - Adana'nın Ceyhan ilçesinde sağanak nedeniyle eğitime ara verildi09:50 - Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor09:47 - Şırnak'ta kömür ocağında göçük altında kalan kişinin cesedine ulaşıldı09:46 - Adana'da sağanak ve taşkınlar hayatı olumsuz etkiliyor
09:36 - TEMSAN'ın ana statüsü yeniden belirlendi09:35 - Güne başlarken döviz fiyatları09:26 - Adil Öksüz'ün MİT mensubu olduğuna dair belge sahteymiş09:19 - Karayollarında durum09:17 - 2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek09:05 - OHAL Komisyonu 2 yıllık kapsamlı bir bilgi notu yayımladı08:57 - Profesörden mini etekli öğrenciye saldırı08:52 - Van'da hidrojen devrimi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyonu 2 yıllık kapsamlı bir bilgi notu yayımladı
26 Aralık 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Asgari ücrette sona gelindi
OHAL Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
Arap kanalında 'Satılık Türk vatandaşlığı' rezaleti
Sözlü sınavdan elenen aday Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kıyamet günümü mü bekleyeceğiz
Kanal İstanbul'da 14 iddiaya 14 cevap
Akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapılacak mı?
MEB; Sosyal Etkinlik Modülüne veri girmeyenleri uyardı
Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Eğer islam buysa ben müslüman değilim 7
mehmet pişkin 1
kuru patlıcan dolması 6
kendini ifade edemediğini hissetmek 4
akla ziyan 4
faizlerin düşmesi 1
28.12.2019 galatasaray vs antalyaspor maçı 4
çalışması gerekip de bir türlü çalışmaya başlayamamak 3
Bandrol ücreti 2
İnsanım uyumsuzum öyleyse varım 1
SON İLANLAR
Muğla Bodrum Belediyesi 24 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 8 İşçi Alacak
Kayseri Erciyes Turizm 10 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 65 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 6 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 65 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir Bergama SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Çanakkale Gelibolu Katı Atık Yönetim Birliği 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam