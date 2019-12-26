İtirafçı olan mahrem imam FETÖ-PKK ilişkisini anlattı

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), milletin tokadını yedikten sonra çil yavrusu gibi dağıldı.

FETÖ'ye yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında, çok sayıda kişi yakalandı. Bunlardan bazıları da itirafçı oldu.

Örgütün mahrem imamlarına yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan ve itirafçı olan Y.U., FETÖ ile PKK arasındaki ilişkiyi anlattı.

DEVLETİN GİZLİ BELGELERİ PKK'YA GİTTİ

Y.U.,

"Bizden özelikle PKK ile ilgili gizli bilgi ve belgeleri temin etmemiz istenirdi. İstihbarat ve devletin önemli kurumlarındaki örgüt mensupları aracılığıyla bu bilgi-belgeleri alıyorduk.

FETÖ çözüm sürecinin sekteye uğraması, çözüm sürecinin bitmesini istiyordu, bunun için çalışma yürütüyordu. Devlete ait çok gizli bilgi-belgeler PKK'ya sızdırıldı.

ÇOK SAYIDA ASKER, POLİS VE KÖY KORUCUSU ŞEHİT OLDU

PKK'ya sızdırılan bilgiler nedeniyle o dönem Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan çok sayıda asker, polis ve köy korucusu şehit oldu. O şehitler nedeniyle vicdan azabı çekiyorum."

ifadelerini kullandı.