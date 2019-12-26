SGK Başkanı Bakan Yardımcısı oldu		 
Mehmetçik Libya'da 'sıcak çatışmaya' girmeyecek		 
OHAL Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı		 
Asgari ücrette sona gelindi		 
Kanal İstanbul'da 14 iddiaya 14 cevap		 
Her atın bir arpa yeyişi vardır! Video		 
Günün en çok paylaşılan fotoğrafları Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İtirafçı olan mahrem imam FETÖ-PKK ilişkisini anlattı

FETÖ soruşturmasında yakalandıktan sonra itirafçı olan mahrem imam Y.U., Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapan askerlerin isimlerinin PKK'ya verildiğini söyledi.
 26 Aralık 2019 10:12
Yazdır
İtirafçı olan mahrem imam FETÖ-PKK ilişkisini anlattı

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), milletin tokadını yedikten sonra çil yavrusu gibi dağıldı.

FETÖ'ye yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında, çok sayıda kişi yakalandı. Bunlardan bazıları da itirafçı oldu.

Örgütün mahrem imamlarına yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan ve itirafçı olan Y.U., FETÖ ile PKK arasındaki ilişkiyi anlattı.

DEVLETİN GİZLİ BELGELERİ PKK'YA GİTTİ

Y.U.,

"Bizden özelikle PKK ile ilgili gizli bilgi ve belgeleri temin etmemiz istenirdi. İstihbarat ve devletin önemli kurumlarındaki örgüt mensupları aracılığıyla bu bilgi-belgeleri alıyorduk.

FETÖ çözüm sürecinin sekteye uğraması, çözüm sürecinin bitmesini istiyordu, bunun için çalışma yürütüyordu. Devlete ait çok gizli bilgi-belgeler PKK'ya sızdırıldı.

ÇOK SAYIDA ASKER, POLİS VE KÖY KORUCUSU ŞEHİT OLDU

PKK'ya sızdırılan bilgiler nedeniyle o dönem Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan çok sayıda asker, polis ve köy korucusu şehit oldu. O şehitler nedeniyle vicdan azabı çekiyorum."

ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adil Öksüz'ün MİT mensubu olduğuna dair belge sahteymiş
26 Aralık 2019 09:26		 Yargısal darbeye teşebbüs '25 Aralık'ın 6. yılı
25 Aralık 2019 18:49
Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası
25 Aralık 2019 17:46		 Akıncı Üssü davasında sanıkların savunmaları alınıyor
25 Aralık 2019 17:43
Yılbaşı eğlencelerini kana bulama hazırlığındaki teröristler yakalandı
25 Aralık 2019 17:04		 İstinaf, Şanlıurfa'daki darbe girişimi davası kararını onadı
25 Aralık 2019 15:15
Eskişehir'deki FETÖ davasında 7 sanığa hapis cezası
25 Aralık 2019 15:13		 Antalya'da FETÖ'nün ilçe sorumlusuna hapis cezası
25 Aralık 2019 15:09
YPG/PKK, ABD ve Rusya'nın taahhüdüne rağmen güvenli bölgeden çıkmadı
25 Aralık 2019 13:39		 Eski Danıştay üyesi Esen'e FETÖ üyeliğinden hapis istemi
25 Aralık 2019 12:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:19 - Borsa, güne yükselişle başladı10:17 - Akbank 714.5 milyon liralık alacağını sattı10:12 - İtirafçı olan mahrem imam FETÖ-PKK ilişkisini anlattı10:08 - Bu hafta 8 film vizyona girecek10:00 - Sözlü sınavdan elenen aday Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kıyamet günümü mü bekleyeceğiz10:00 - SGK Başkanı Bakan Yardımcısı oldu09:51 - Adana'nın Ceyhan ilçesinde sağanak nedeniyle eğitime ara verildi09:50 - Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor09:47 - Şırnak'ta kömür ocağında göçük altında kalan kişinin cesedine ulaşıldı09:46 - Adana'da sağanak ve taşkınlar hayatı olumsuz etkiliyor
09:36 - TEMSAN'ın ana statüsü yeniden belirlendi09:35 - Güne başlarken döviz fiyatları09:26 - Adil Öksüz'ün MİT mensubu olduğuna dair belge sahteymiş09:19 - Karayollarında durum09:17 - 2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek09:05 - OHAL Komisyonu 2 yıllık kapsamlı bir bilgi notu yayımladı08:57 - Profesörden mini etekli öğrenciye saldırı08:52 - Van'da hidrojen devrimi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Memuriyete girerken güvenlik soruşturması yapılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyonu 2 yıllık kapsamlı bir bilgi notu yayımladı
26 Aralık 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Asgari ücrette sona gelindi
OHAL Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
Sözlü sınavdan elenen aday Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kıyamet günümü mü bekleyeceğiz
Arap kanalında 'Satılık Türk vatandaşlığı' rezaleti
Kanal İstanbul'da 14 iddiaya 14 cevap
Akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapılacak mı?
Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılacak
MEB; Sosyal Etkinlik Modülüne veri girmeyenleri uyardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ötüken 2
görüşmek üzere 2
kanal istanbul'u yapacağız yapacağız yapacağız 3
sözlüğü talan etmek 3
tesel-ya 1
Rıza imalatı 2
cezaevlerindekilere din kültürü ve ahlak bilgisi dersi verilmesi 2
cep herkülü:naim süleymanoğlu 2
tuzla buz olmak 1
yarışa girmek 4
SON İLANLAR
Muğla Bodrum Belediyesi 24 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 8 İşçi Alacak
Kayseri Erciyes Turizm 10 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 65 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 6 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 65 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir Bergama SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Çanakkale Gelibolu Katı Atık Yönetim Birliği 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam