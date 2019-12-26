Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu
HDP'li Siirt Belediyesinin hayvan barınağında havan mermisi bulundu.
|26 Aralık 2019 10:25
|Yazdır
HDP'li Siirt Belediyesinin hayvan barınağında havan mermisi bulundu.
Merkez Gökçebağ beldesindeki Siirt Belediyesine ait hayvan barınağında, toprak yüzeyde patlamamış halde mühimmat bulunduğuna ilişkin bilginin iletilmesi üzerine olay yerine Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geldi.
Jandarma yaptığı incelemede, bulunan mühimmatın 81 mm çapında havan mermisi olduğunu tespit etti.
Daha sonra mühimmat, Siirt İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'da bir anaokulundaki 'istismar, hakaret ve darp' davasına devam edildi
26 Aralık 2019 12:01
|Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki patlamaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
26 Aralık 2019 11:28
|Karadeniz bölgesinde orman yangını kontrol altına alındı
26 Aralık 2019 11:26
|Mersin'de Bitcoin dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
26 Aralık 2019 10:36
|Şırnak'ta kömür ocağında göçük altında kalan kişinin cesedine ulaşıldı
26 Aralık 2019 09:47
|Kanal İstanbul'a itiraz dilekçesi vermek isteyenler kuyruk oluşturdu
26 Aralık 2019 08:27
|Balıkesir'de 3.5'lik deprem
26 Aralık 2019 08:24
|Van Gölü'nde göçmen faciası: 7 kişi öldü
26 Aralık 2019 08:07
|Hristiyan misyonerler faaliyetlerine devam ediyor
26 Aralık 2019 07:30
|400 bin lira hibe kredi vaadiyle 20 bin TL dolandırdılar
25 Aralık 2019 23:21