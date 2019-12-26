Sağlık Bakanlığı, Ocak ayı iller arası yer değiştirme duyurusunu yayımladı

2020 YILI OCAK DÖNEMİ İSTEĞE BAĞLI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI İLAN METNİ

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2020 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 29.01.2020 tarihi Çarşamba günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir.

Bu kuraya başvuracak olanlar, PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra başvuru formunun çıktısını imzalayarak T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim etmek isteyenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Kura başvuru evrakları ilan metninde belirtilen süre içerisinde Bakanlığımıza ulaşmayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

1. İstihdam Planlama Komisyonu'nun 23.12.2019 tarihinde yapılan toplantısında 2020 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası hakkında

alınan karar gereği; bu kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip, uzman (TUTG) ve tabiplerin halen görev yaptıkları birimden ayrılmaları halinde Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında %60'ın altına düşmesi durumunda ayrılışları yerlerine atanacak personelin göreve başlamasından sonra yapılacaktır. Aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde ayrılışlar en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlanarak sırayla yapılacaktır.

Ancak atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin göreve başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması sağlanacaktır.

2. Birinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2020 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir. Ancak 30 (otuz) gün içerisinde ayrılamayacaklarına dair yasal mazeretlerini belgelendirmeleri halinde atamaları iptal edilmeyecektir.

3. Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ile son atanma tarihinden itibaren fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.

4. Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanan personel için DHY'sini tamamlamış olmak şartıyla atandığı ilde 2 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.

5. a) Bu kuraya müracaat edecek personel yalnızca İller arası tercih yapabilecektir.

b) Ancak halen kadrosunun bulunduğu ile eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atananlar görev

yaptığı ilde fiilen (2) iki yıl çalışmış olması şartıyla müracaatını yapabilecektir.

Bu kapsamda tercih yapanların kadrosunun bulunduğu İle eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atanmadıklarının tespiti halinde; halen bulunduğu İle yaptığı tercihler silinerek diğer tercihleri dikkate alınacaktır. Kuraya sehven alınıp bulunduğu İle yerleşmesi halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise de iptal edilecektir.

6. a) Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.01.2020 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.

b) Kuraya başvuran personelin hizmet puanlarına itirazları PBS üzerinden alınacaktır.

c) Alınan itirazlar değerlendirilerek PBS üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi

yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.

7. Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.

8. Başvuru evrakı, evrak son geliş tarihinden sonra ulaşanların itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. 2019 Yılı Ankara, İstanbul, Gaziantep, Manisa Ve Bursa İlleri Kurum İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası, 2019 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası ve 2019 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası sonucu yerleşen personelin bu kuraya başvuruları kabul edilmeyecektir.

10. Kura son başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içinde Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21 26. ve 31. maddelerine göre ataması yapılan personelden atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenlerin bu kuraya müracaatları kabul edilmeyecektir.

11. Uzman Tabip, Uzman Diş Tabibi, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri kadrosunda çalışanlar, halen çalıştıkları unvan ve branşlarında, diğer personel ise halen çalıştıkları kadro unvanlarında açılan münhal kadrolara müracaat edebileceklerdir.

12. a) Tercih edilecek branşta eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih edecek uzman tabipler, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi ve 07 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmeliğin 6. ve 7. maddesinde belirtilen, başvuru şartlarını taşımaları;

i) İlgili yönetmelikte belirtilen yabancı dil yeterlilik belgesi sahibi olmak.

ii) Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak;

*) Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak,

**) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index - Expanded), SSCI (Social Science CitationIndex) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine

kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi bulunmak,

***) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index - Expanded), SSCI (Social Science CitationIndex) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine

kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını bulunmak.

Bu belgeleri başvuru evrakı ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Bu şartları taşıyanlardan kura son başvuru tarihi itibariyle DHY'si devam edenlerin kura başvuruları kabul edilmeyecektir.

b) Eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih eden ve bu maddenin "a)" bendi kapsamındaki şartları taşımayanların, eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanesi tercihleri silinecek olup diğer tercihlerine göre kuraya katılacaklardır.

13.a) Sözleşmeli Aile Hekimi veya Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

b) Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta iken 663 sayılı KHK'nın 42. Maddesi kapsamında sözleşme imzalayan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

c) İlçe Entegre Devlet Hastanesi Başhekimi, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve Halk Sağlığı Labaratuvar sorumlusu,112 Acil Yardım Komuta Kontrol Merkezi Başhekim ve Başhekim Yardımcısı, eğitim görevlisi ve vekaleten eğitim görevlisi olarak görev yapan personeller bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde görevlerinden ayrılışlarının yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

d) Aylıksız izinde olan (doğum, askerlik vb.) personelin başvuruları kabul edilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

14. a) Kura son başvuru tarihi itibariyle; 4924 sayılı Kanuna göre halen sözleşmeli çalışan Tabip ve Uzman Tabiplerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

b) 657 sayılı Kanunun 4/ B maddesi ve 663 sayılı KHK nın 45/ A maddesine göre çalışmakta olan sözleşmeli personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

15. Kura son başvuru tarihi itibariyle; DHY'si devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Kuraya başvurdukları tarih itibariyle DHY'si bitenlerin ilgili İl Müdürlüğünden (30/11/2007 tarihli ve 191703 sayılı yazı ekindeki forma uygun olarak) alacakları belgeyi başvuru evrakı ile birlikte T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

16. Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin 09.01.2020 Perşembe - 24.01.2020 Cuma günü saat 18.00'e kadar PBS üzerinden kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.

17. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

18. Bu kura için açılmış olan münhaller birim bazında ilan edilmiştir.

19. Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.

2020 YILI OCAK DÖNEMİ İSTEĞE BAĞLI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI TAKVİMİ

SIRA TARİH AÇIKLAMA 1 25 Aralık 2019 Çarşamba- 02 Ocak 2020 Perşembe Saat 18:00'e kadar Münhal yerlerin ilanı ve PBS üzerinden başvuruların yapılması 2 08 Ocak 2020 Çarşamba Saat 18:00'e kadar Başvuru evraklarının son geliş tarihi ve saati 3 20 Ocak 2020 Pazartesi İnceleme neticesinde başvuruları ret olanların PBS üzerinden ilanı 4 20 Ocak 2020 Pazartesi - 21 Ocak 2020 Salı Saat 18:00'e kadar İnceleme sonrası başvuruları ret olanların ve hizmet puanı itirazlarının PBS üzerinden alınması 5 28 Ocak 2020 Salı İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı 6 29 OCAK 2020 ÇARŞAMBA KURA TARİHİ Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

Münhal Kadrolar

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