Konya'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
|26 Aralık 2019 10:37
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Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına kentte faaliyet gösteren örgüt mensupları ile çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensupları arasında yazışmalar olduğu belirlendi.
Yazışmalarda genel olarak, terör örgütüne eleman, para, malzeme temini konuları ve kentte yapılması planlanan eylemle ilgili yerin keşif çalışması hakkında bilgiler bulunduğunun tespit edilmesi üzerine 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin evlerine ve illegal eğitim kurumlarına operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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