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'Gazilik' unvanına 19 yıl sonra kavuştu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 2000 yılında mühimmat depolarını düzenlediği sırada mayın patlaması sonucu yaralanan Zafer Sarıtepe'ye 19 yıl sonra "gazilik" unvanı verildi
 26 Aralık 2019 10:37
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'Gazilik' unvanına 19 yıl sonra kavuştu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 2000 yılında mühimmat depolarını düzenlediği sırada yaşanan patlamada yaralanan Zafer Sarıtepe (40), yaptığı başvuru kabul edilince, 19 yıl sonra gazi unvanını almaya hak kazandı.Ağrı'da er olarak görev yaptığı birlikte yaşanan patlama nedeniyle sol kulağında duyma kaybı yaşayan, gözlerinde de görme bozukluğu oluşan Zafer Sarıtepe, olaydan sonra "gazilik" unvanı kapsamı dışında bırakıldı.Bunun üzerine bu unvanı alabilmek için gerekli yerlere başvuran ancak talebi reddedilen Sarıtepe, son olarak geçen yıl yaptığı başvuru kabul görünce gazilik unvanını almaya hak kazandı.Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, gazilik unvanının verildiği bildirmek için Sarıtepe'yi telefonla aradı.Sürpriz yapmak isteyen Kumartaşlı, yaptığı başvurusunda bir sorun yaşandığını belirterek, Sarıtepe'yi dernek binasına çağırdı.Kumartaşlı'nın yanına gelen Sarıtepe, gazilik unvanı almaya hak kazandığını öğrenince oldukça duygulandı.Sarıtepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Patnos'ta mühimmat depolarını düzenlerken elindeki mayın fünyesinin patladığını söyledi.Yaralandıktan sonra sol kulağında duyma kaybı, gözlerinde de görme bozukluğu olduğunu ifade eden Sarıtepe, "19 yıldır bir şekilde hayat devam ediyordu. İsmail başkanımızdan Allah razı olsun, yardımcı oldu. Bundan sonra bana gazi demeleri çok büyük bir gurur. Epeyce bekledim bunun için. Çok duygulandım." dedi.- "Hastanede sol ayak başparmağı kesilerek sol eline dikiliyor ve tutuyor"Kumartaşlı da 2000 yılında piyade er Zafer Sarıtepe'nin askerlik görevini yaparken görevi başındayken fünye patlaması sonucu iki parmağını kaybettiğini belirtti.Tedavisi için hastaneye getirildiğini ifade eden Kumartaşlı, şöyle konuştu:"Hastanede sol ayak başparmağı kesilerek sol eline dikiliyor ve tutuyor. 19 yıl içerisinde gaziliğini alamamış. Bir mücadeleye başladık. Evraklarını birebir kendim takip ettim. Kurumlararası yazışmalarımızı yaptım. Ben de kısa süre önce öğrendim gazi unvanını aldığını. Kendisinin haberi yoktu. Sürpriz yaptık. Sarıtepe için bir yıl önce evraklarını düzenleyerek gerekli kurumlara verdim ve sıkı takipçisi oldum. Gazilik unvanı aldığını öğrendiğimizde çok sevindik."Kumartaşlı, daha sonra Sarıtepe'ye gazi madalyasını taktı.
Anadolu Ajansı
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